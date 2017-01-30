Зе Луиш и Боккетти смогут принять участие в контрольных играх «Спартака» на втором сборе

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти и нападающий Зе Луиш, вероятно, смогут помочь красно-белым в контрольных поединках, намеченных на втором сборе в испанской Марбелье. Оба игрока проходят финальную стадию восстановления от повреждений и постепенно набирают кондиции.

В завтрашнем товарищеском матче с «Копенгагеном», которым «Спартак» завершит сбор в ОАЭ, ни итальянец, ни кабовердиец на поле не появятся.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Боккетти принял участие в 11 встречах, отметившись одним голом и заработав две желтые карточки. В активе Зе Луиша пять голов и четыре результативных паса в 12-ти играх.