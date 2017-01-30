Бабаев: «Траоре не захочет сидеть на скамейке запасных, ЦСКА ведет работу над его переходом в «Бешикташ»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что нападающий Ласина Траоре действительно может продолжить карьеру в «Бешикташе». Напомним, ранее армейский клуб приобрел форварда «Гуанчжоу Фули» Аарона Оланаре.

«Работа по трансферу Ласины Траоре в «Бешикташ» ведется, но окончательных комментариев давать раньше времени не хотелось бы. Время еще не пришло.

Проблемы с его уходом из ЦСКА связаны не столько с отсутствием интереса со стороны других клубов: мы занимались активным поиском нападающего в последнее время. Потому, прежде чем расставаться с игроком, нужно было найти ему замену. Теперь в ЦСКА появился Аарон Оланаре.

Траоре – не тот футболист, который согласится сидеть на скамейке, а к этому есть определенные предпосылки», – сказал Бабаев.