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  • Бабаев: «Траоре не захочет сидеть на скамейке запасных, ЦСКА ведет работу над его переходом в «Бешикташ»

Бабаев: «Траоре не захочет сидеть на скамейке запасных, ЦСКА ведет работу над его переходом в «Бешикташ»

30 января 2017, 15:30
4

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что нападающий Ласина Траоре действительно может продолжить карьеру в «Бешикташе». Напомним, ранее армейский клуб приобрел форварда «Гуанчжоу Фули» Аарона Оланаре.

«Работа по трансферу Ласины Траоре в «Бешикташ» ведется, но окончательных комментариев давать раньше времени не хотелось бы. Время еще не пришло.

Проблемы с его уходом из ЦСКА связаны не столько с отсутствием интереса со стороны других клубов: мы занимались активным поиском нападающего в последнее время. Потому, прежде чем расставаться с игроком, нужно было найти ему замену. Теперь в ЦСКА появился Аарон Оланаре.

Траоре – не тот футболист, который согласится сидеть на скамейке, а к этому есть определенные предпосылки», – сказал Бабаев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Трансферы зимы-2017 ЦСКА Бешикташ Траоре Ласина
Комментарии (4)
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bset
1485780375
Вот это мастерство. Так аккуратно сказал "От этого бревна все мячи отлетают, поэтому мы его не хотим в основу ставить". Браво
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vladimir-7
1485781360
Ну и отлично, давно пора Траоре уйти из ПФК ЦСКА в другой клуб и может быть он там заиграет, хотя верится с трудом.
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Urry
1485785436
никто не хочет сидеть на скамейке
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Dgad
1485847494
Надо отдавать любой ценой.
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