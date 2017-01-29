Бундеслига. «Боруссия» лишилась шанса выйти на третье место, сыграв вничью с «Майнцем»

Встреча 18-го тура чемпионата Германии между «Майнцем» и дортмундской «Боруссией» завершилась ничьей 1:1. Счет открыл полузащитник гостей Марко Ройс, отличившись на третьей минуте поединка. На 83-й минуте равенство восстановил Данни Латца.

Набрав 31 пункт, подопечные Томаса Тухеля лишились возможности выйти на третье место в турнирной таблице и теперь делят четвертую строчку с «Хоффенхаймом». «Майнц» набрал 22 очка и подвинул «Шальке» с десятого места.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 18-й тур

Майнц – Боруссия – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ройс, 3; 1:1 – Латца, 83.

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