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  • Бундеслига. «Боруссия» лишилась шанса выйти на третье место, сыграв вничью с «Майнцем»

Бундеслига. «Боруссия» лишилась шанса выйти на третье место, сыграв вничью с «Майнцем»

29 января 2017, 21:21
5

Встреча 18-го тура чемпионата Германии между «Майнцем» и дортмундской «Боруссией» завершилась ничьей 1:1. Счет открыл полузащитник гостей Марко Ройс, отличившись на третьей минуте поединка. На 83-й минуте равенство восстановил Данни Латца.

Набрав 31 пункт, подопечные Томаса Тухеля лишились возможности выйти на третье место в турнирной таблице и теперь делят четвертую строчку с «Хоффенхаймом». «Майнц» набрал 22 очка и подвинул «Шальке» с десятого места.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 18-й тур

Майнц – Боруссия – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ройс, 3; 1:1 – Латца, 83.

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Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Майнц Боруссия Д
Комментарии (5)
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prtcs
1485716903
Там у них все еще впереди.
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JUVIO
1485719232
Шанса то они не лишились олени
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S.sol
1485719255
Дортмунд красиво играет уже который сезон. двже замена тренера не сильно изменила стиль. Удачи им.
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АлёшкА91
1485721501
Ставил на обе забьют, в конце уже и не верил в гол майнца. Молодцы!
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footbil
1485728926
Офигеть они оформляют заголовки, я думал конец чемпионата)
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