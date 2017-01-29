Агент Давыдова: «Денис позвонил мне и спросил: «Я что, перехожу в «Уфу»?»

Футбольный агент Иван Бакунин, представляющий интересы нападающего «Спартака» Дениса Давыдова, прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в «Уфу». Ранее генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов отказался от комментариев на эту тему.

«Мне позвонил сам футболист и спросил: «Я что, перехожу в «Уфу»?» Ни он не в курсе, ни я. Позвоните Сергею Родионову и спросите, переезжает ли Давыдов в «Уфу», – сказал агент.

В нынешнем сезоне чемпионата России Давыдов провел четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.