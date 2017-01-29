Геркус: «Фарфан хочет проявить себя не только в РФПЛ, но и на международном уровне»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал переход в московскую команду нападающего Джефферсона Фарфана. По его словам, перуанец имеет большое желание проявить себя в российской Премьер-лиге.

«Мы рады приветствовать Джефферсона Фарфана в «Локомотиве»! Мы пригласили футболиста, имеющего отличный послужной список, способного разнообразить и усилить атакующие действия нашей команды. Отмечу, что Фарфан перешел в «Локомотив» в статусе свободного агента. У него большая мотивация проявить себя не только в чемпионате России, но и на международном уровне. На него рассчитывают в сборной Перу, которая борется за право участия в ЧМ-2018. Желаем удачи и побед с «Локо»!» – сообщил Геркус.