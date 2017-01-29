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  • Геркус: «Фарфан хочет проявить себя не только в РФПЛ, но и на международном уровне»

Геркус: «Фарфан хочет проявить себя не только в РФПЛ, но и на международном уровне»

29 января 2017, 16:40
2

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал переход в московскую команду нападающего Джефферсона Фарфана. По его словам, перуанец имеет большое желание проявить себя в российской Премьер-лиге.

«Мы рады приветствовать Джефферсона Фарфана в «Локомотиве»! Мы пригласили футболиста, имеющего отличный послужной список, способного разнообразить и усилить атакующие действия нашей команды. Отмечу, что Фарфан перешел в «Локомотив» в статусе свободного агента. У него большая мотивация проявить себя не только в чемпионате России, но и на международном уровне. На него рассчитывают в сборной Перу, которая борется за право участия в ЧМ-2018. Желаем удачи и побед с «Локо»!» – сообщил Геркус.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фарфан Джефферсон Геркус Илья
Комментарии (2)
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Joko21
1485699317
ну опыт то не пропьёшь?
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Pourport
1485702194
32 года не приговор,поговорите о этом с мастером Клозе!)
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