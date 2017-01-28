Чугайнов: «У меня большие сомнения по трансферу Фарфана, Самедов на голову выше»

Экс-защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов с сомнением относится к переходу в стан железнодорожников бывшего форварда ПСВ и «Шальке» Джефферсона Фарфана. По мнению специалиста, покинувший красно-зеленых этой зимой хавбек Александр Самедов, который вернулся в «Спартак», гораздо сильнее перуанца.

Ранее сообщалось, что Фарфан подпишет с «Локомотивом» полугодичное соглашение с возможностью продления еще на сезон.

«У меня большие сомнения по этому трансферу. Надо учитывать и возраст, и акклиматизацию в России. Судя по тому, где он играл в последнее время, он уже ветеран.

Самедов на голову выше, у него намного больше плюсов. Александр был ведущим игроком команды, не на последних ролях в сборной страны. Плюс он россиянин. Эти аргументы перевешивают», – сказал Чугайнов.

Напомним, Фарфан находится без клуба с 19 октября 2016 года. после того, как покинул «Аль-Джазиру».