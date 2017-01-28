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  • Чугайнов: «У меня большие сомнения по трансферу Фарфана, Самедов на голову выше»

Чугайнов: «У меня большие сомнения по трансферу Фарфана, Самедов на голову выше»

28 января 2017, 18:59
6

Экс-защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов с сомнением относится к переходу в стан железнодорожников бывшего форварда ПСВ и «Шальке» Джефферсона Фарфана. По мнению специалиста, покинувший красно-зеленых этой зимой хавбек Александр Самедов, который вернулся в «Спартак», гораздо сильнее перуанца.

Ранее сообщалось, что Фарфан подпишет с «Локомотивом» полугодичное соглашение с возможностью продления еще на сезон.

«У меня большие сомнения по этому трансферу. Надо учитывать и возраст, и акклиматизацию в России. Судя по тому, где он играл в последнее время, он уже ветеран.

Самедов на голову выше, у него намного больше плюсов. Александр был ведущим игроком команды, не на последних ролях в сборной страны. Плюс он россиянин. Эти аргументы перевешивают», – сказал Чугайнов.

Напомним, Фарфан находится без клуба с 19 октября 2016 года. после того, как покинул «Аль-Джазиру».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Самедов Александр Фарфан Джефферсон Чугайнов Игорь
Комментарии (6)
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besk
1485621624
Да какая разница, за трансфер не платит клуб, только за. Через полгода можно послать его лесом если не заиграет
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Антибиотик
1485627421
Что он несет? Возраст 32 года, как и у Самедова. Игрок он намного выше классом, берут его бесплатно, причем сначала на полгода. Время покажет, но я думаю, что уж хуже Самедова он не будет играть.
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mialkov
1485634562
Сравнение этих игроков - некорректно! Кроме возраста - все разное, начиная от чемпионатов, где играли, статистики и т.д. Только время покажет кто больше принес или принесет пользы для команды. Желаю Фарфану успешной игры в составе Локо, ну а клубу борьбы за еврокуби!
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VGreen
1485635057
Чугайнову уже походу пора переходить в ту категорию экспертов, которых называют "маразматиками"
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