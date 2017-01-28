Салугин: «Может быть, Это'О не остался в «Амкаре», потому что испугался конкурировать со мной»

Нападающий «Амкара» Александр Салугин рассказал о встрече команды с нападающим «Антальяспора» Самуэлем Это'О в Турции. Как в шутку заявил форвард, камерунский игрок не перешел в пермский клуб, потому что испугался конкуренции с ним.

– Самюэль все же не остался в «Амкаре». Он испугался конкуренции с вашей стороны?

– Может быть. На самом деле, Это'О дал пару интересных советов. А встретилась команда с ним, потому что он – друг Гаджи Муслимовича Гаджиева. Приятно на такого футболиста вживую посмотреть. Он же звезда мирового футбола!

– Советы он давал именно вам?

– Всем. Это, можно сказать, тост был. Конкуренции со мной Это'О, конечно, не боялся. Но и в «Амкар» не собирался – у него все хорошо в Турции.

Напомним, ранее английские СМИ всерьез восприняли фото Это'О с главным тренером пермяков Гаджи Гаджиевым и посчитали, что камерунец переходит в стан российского клуба.