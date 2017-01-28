Источник: Фарфан прошел медосмотр в «Локомотиве» и близок к подписанию контракта

Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан близок к переходу в «Локомотив». По информации источника, стороны достигли договоренности о подписании контракта. Сообщается, что 32-летний игрок уже прошел медицинский осмотр и в ближайшее время официально станет футболистом железнодорожников.

«Фарфан прошел медосмотр в клинике в одной из европейский стран и теперь едет в расположение «Локомотива» для подписания контракта. Это произойдет не сегодня, но уже есть договоренность о подписании. В ближайшие дни должны объявить официально», – заявил источник, близкий к ситуации.

Напомним, последней командой Фарфана была «Аль-Джазира» из ОАЭ, которую он покинул минувшей осенью. С тех пор футболист находится в статусе свободного агента.

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