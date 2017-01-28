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  • Источник: Фарфан прошел медосмотр в «Локомотиве» и близок к подписанию контракта

Источник: Фарфан прошел медосмотр в «Локомотиве» и близок к подписанию контракта

28 января 2017, 16:01
4

Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан близок к переходу в «Локомотив». По информации источника, стороны достигли договоренности о подписании контракта. Сообщается, что 32-летний игрок уже прошел медицинский осмотр и в ближайшее время официально станет футболистом железнодорожников.

«Фарфан прошел медосмотр в клинике в одной из европейский стран и теперь едет в расположение «Локомотива» для подписания контракта. Это произойдет не сегодня, но уже есть договоренность о подписании. В ближайшие дни должны объявить официально», – заявил источник, близкий к ситуации.

Напомним, последней командой Фарфана была «Аль-Джазира» из ОАЭ, которую он покинул минувшей осенью. С тех пор футболист находится в статусе свободного агента.

«Я отказывал «Баварии» и «Ювентусу». Семь фактов о трансфере Фарфана в «Локомотив»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Локомотив Фарфан Джефферсон
Комментарии (4)
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Tostao
1485609598
И не надо лезть в карман: Был бесплатно взят Фарфан! Так же Прудникова взяли, Вот как "Локо" усилЯли! Берегись "Спартак", "Зенит", Шпалыч вас притормозит! ))
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roman230582
1485610762
Ха-ха, помню в каком то древнем ПЕСе середины 2000-х этот Фарфан у меня был лучшим напом
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Joko21
1485614198
сомнительно на мой взгляд
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