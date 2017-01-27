Варга: «5 миллионов Ивановичу? Эта сумма соответствует его уровню»

Известный футбольный агент Шандор Варга поделился своим мнением относительно перехода в «Зенит» защитника «Челси» Бранислава Ивановича.

«Это приобретение станет значимым не только для «Зенита», но и для всего российского футбола. Даже несмотря на то, что Иванович не попадает в основной состав «Челси», его рано списывать со счетов. Возраст? Некоторым можно и в 25 заканчивать, но это точно не про Ивановича», – заявил Варга.

По существующей информации, сербский футболист подпишет с «Зенитом» контракт на 2,5 года, по которому его годовая зарплата составит 5 миллионов евро.