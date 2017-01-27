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Фарфан подпишет контракт с «Локомотивом» по схеме «0,5+1»

27 января 2017, 12:39
32

Стали известны подробности предстоящего перехода нападающего Джефферсона Фарфана в «Локомотив». Сообщается, что перуанец в ближайшее время пройдет медосмотр в московском клубе, после чего подпишет с железнодорожниками полугодичный контракт с опцией продления еще на год. Не исключено, что футболист присоединится к команде уже на втором сборе в Испании.

Также отмечается, что кандидатуру Фарфана предложил новый спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус, который работал с форвардом в системе «Шальке».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Локомотив Фарфан Джефферсон
Комментарии (32)
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TERIA-76
1485510587
Во всяком случае этот вариант лучше, чем Прудников))) Хотя тоже неизвестно в каком состоянии)))
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RedGreenHooligan
1485511045
вот кстати 0,5+1 это по умному... за полгода и много не заработает, а дальше видно будет... Если Штоффельсхаус уверен в его силах и знает его возможности то почему бы и нет...
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Pallanitr
1485512516
Вот это уже интересно, в Шальке в свое время играл хорошо, может заиграет))
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ДикийАлекс
1485516768
Раньше его многие клубы хотели заполучить,он был неплох,но последние года 3-4 о нём ничего не было слышно и тут он "всплывает" в России,равно как и Риера и Обертан и иже с ними,лига для богатых пенсионеров и по разным причинам так и не раскрывшихся по настоящему футболистов.В своё время за Турцией и США такая репутация была закреплена,мы переняли опыт,зато будем молодёжь задвигать,2018 ещё не скоро с домашним форумом,к тому времени ещё появятся вундеркинды,аккурат к началу и тогда бойся супостат.Если без иронии непонятно на что надеется всё наше футбольное сообщество.
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Nesterenko
1485516819
Судя по его в статистике в Бундеслиге, это "шило на мыло". Ни чем не сильнее Хенти и Шкулетича, да еще и старый.
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alexis02lion
1485517596
Хороший выбор. Человек с именем и репутацией. Уехал от арабов сам, а значит хочет и может играть на нормальном уровне. Да и полгода это вполне объективное время чтобы показать подходит он системе Палыча или нет. В середине 00-ых так феерил вроде, таланта то по-любому не растерял.
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LokoBars87
1485519263
Возраст?)Ибрагимовичу это скажи)
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Rainbringer
1485519457
Даже если не заиграет - абсолютно не страшно. Контракт всего на полгода, плюс свободный агент. Зато если заиграет, то отличная замена Московской Дворняжке будет.
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KalterJax
1485528706
Помните в нулевых годах мы подписали Лиму из Ромы? ему было 33 на тот момент) многие тоже кричали по поводу возраста и надобности) а получился системообразующий игрок, без которого мы бы наверняка не взяли чемпионство 2004) но дело не в возрасте, дело в голове, если игрок уехал к арабам, значит мысленно его не интересует выкладываться по полной, нет мотивации) есть желание доигрывать, получая неплохие деньги) я могу сказать точно, что это будет не тот фарфан который играл за шальке, можно даже не расчитывать) слава богу наш президент не дурак и с такими котами в мешке, долгие контракты не заключает) был денисов, с которым перестраховались, сейчас вот фарфан) считаю правильная стратегия)
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Антоха22
1485534517
Отличное приобретение, почему то все записывают его сразу в нападающие, но по-моему превосходно заиграет на месте правого вингера (весьма не плохая альтернатива Самедову), а что касаемо возраста "старый конь борозды не портит". В виду нынешней политики, не плохо было бы укрепить линию обороны, ну скажем Мартин Касерес я думаю тоже прекрасно вписался бы в коллектив, мощный защитник последние 4 года защищавший цвета "старой сеньоры" (да, пусть не всегда в основе) но все же, абсолютно бесплатно!!!! не плохой игрок-хорошего уровня!
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