Фарфан подпишет контракт с «Локомотивом» по схеме «0,5+1»

Стали известны подробности предстоящего перехода нападающего Джефферсона Фарфана в «Локомотив». Сообщается, что перуанец в ближайшее время пройдет медосмотр в московском клубе, после чего подпишет с железнодорожниками полугодичный контракт с опцией продления еще на год. Не исключено, что футболист присоединится к команде уже на втором сборе в Испании.

Также отмечается, что кандидатуру Фарфана предложил новый спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус, который работал с форвардом в системе «Шальке».