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    Фарфан подпишет контракт с «Локомотивом» по схеме «0,5+1»

    Стали известны подробности предстоящего перехода нападающего Джефферсона Фарфана в «Локомотив». Сообщается, что перуанец в ближайшее время пройдет медосмотр в московском клубе, после чего подпишет с железнодорожниками полугодичный контракт с опцией продления еще на год. Не исключено, что футболист присоединится к команде уже на втором сборе в Испании.

    Также отмечается, что кандидатуру Фарфана предложил новый спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус, который работал с форвардом в системе «Шальке».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2017 12:39
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    Комментарии32
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      Рейтинг: -36

      FatalMix 27 января 2017, 19:36

      по схеме 0.5+1, за 0.5 играть будет?

      0
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      Рейтинг: +11

      Антоха22 27 января 2017, 19:28

      Отличное приобретение, почему то все записывают его сразу в нападающие, но по-моему превосходно заиграет на месте правого вингера (весьма не плохая альтернатива Самедову), а что касаемо возраста "старый конь борозды не портит". В виду нынешней политики, не плохо было бы укрепить линию обороны, ну скажем Мартин Касерес я думаю тоже прекрасно вписался бы в коллектив, мощный защитник последние 4 года защищавший цвета "старой сеньоры" (да, пусть не всегда в основе) но все же, абсолютно бесплатно!!!! не плохой игрок-хорошего уровня!

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 27 января 2017, 17:51

      Помните в нулевых годах мы подписали Лиму из Ромы? ему было 33 на тот момент) многие тоже кричали по поводу возраста и надобности) а получился системообразующий игрок, без которого мы бы наверняка не взяли чемпионство 2004) но дело не в возрасте, дело в голове, если игрок уехал к арабам, значит мысленно его не интересует выкладываться по полной, нет мотивации) есть желание доигрывать, получая неплохие деньги) я могу сказать точно, что это будет не тот фарфан который играл за шальке, можно даже не расчитывать) слава богу наш президент не дурак и с такими котами в мешке, долгие контракты не заключает) был денисов, с которым перестраховались, сейчас вот фарфан) считаю правильная стратегия)

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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 27 января 2017, 15:17

      Даже если не заиграет - абсолютно не страшно. Контракт всего на полгода, плюс свободный агент. Зато если заиграет, то отличная замена Московской Дворняжке будет.

      3
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      Рейтинг: -6

      LokoBars87 27 января 2017, 15:14

      Возраст?)Ибрагимовичу это скажи)

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 27 января 2017, 14:46

      Хороший выбор. Человек с именем и репутацией. Уехал от арабов сам, а значит хочет и может играть на нормальном уровне. Да и полгода это вполне объективное время чтобы показать подходит он системе Палыча или нет. В середине 00-ых так феерил вроде, таланта то по-любому не растерял.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > alexis02lion 27 января 2017, 15:04

      Пхах))Это локомотив и рфпл что ли нормальный уровень?)))

      -2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > Тraumtanzеr 27 января 2017, 15:31

      Нет блин. Надо в чемпионшип ехать раз пол-сезона не играл вообще. Локо нужен нападающий, игроку нужна практика. Мог бы и дальше грести деньги в Аль-Джазире, но явно понял что не всё ещё сказал в футболе, да и за место в сборной может стоит ещё побороться.

      1
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      Рейтинг: +415

      radga > Тraumtanzеr 27 января 2017, 18:40

      Обсалютно согласен с выводами. Локо, пусть не обижаются на меня, но это какая-то агония по покупке игроков - то-есть продают "лидеров", берут "котов в мешке".

      -1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Тraumtanzеr 27 января 2017, 22:30

      Еще один дагестанец, который болел за богатый анжи, а теперь не приемлет чемпионат России. А чего же ты стал теперь за Спартак болеть? Или так, от не хрен делать написал?

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 27 января 2017, 14:41

      Норм

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 27 января 2017, 14:33

      Судя по его в статистике в Бундеслиге, это "шило на мыло". Ни чем не сильнее Хенти и Шкулетича, да еще и старый.

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      Рейтинг: +112

      Rainbringer > Nesterenko 27 января 2017, 15:13

      Он на место Самедова вообще-то. Правый вингер. Так что статистику голов не смотри. Хотя назабивал он не меньше Самедова.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Rainbringer 27 января 2017, 15:38

      Ну у Локо есть Игнатьев направо. Зачем старого брать? Тем более на фланг.

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      Рейтинг: +112

      Rainbringer > Nesterenko 1 февраля 2017, 17:51

      Игнатьев не сильно моложе. Плюс в последних матчах Сёмин его наигрывал вообще как правого защитника. А Фарфан может и справа и слева и в центре сыграть так то...

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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 27 января 2017, 14:32

      Раньше его многие клубы хотели заполучить,он был неплох,но последние года 3-4 о нём ничего не было слышно и тут он "всплывает" в России,равно как и Риера и Обертан и иже с ними,лига для богатых пенсионеров и по разным причинам так и не раскрывшихся по настоящему футболистов.В своё время за Турцией и США такая репутация была закреплена,мы переняли опыт,зато будем молодёжь задвигать,2018 ещё не скоро с домашним форумом,к тому времени ещё появятся вундеркинды,аккурат к началу и тогда бойся супостат.Если без иронии непонятно на что надеется всё наше футбольное сообщество.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 27 января 2017, 14:31

      А Фарфан когда то был очень хорош !!! Да и сейчас , я думаю.есть на что посмотреть...Семин не любит брать кота в мешке...

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