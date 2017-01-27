Олег Иванов: «Говорить о моем уходе из «Терека» пока рано»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов прокомментировал информацию о том, что он покинет грозненский клуб летом 2017 года. Ранее сообщалось, что 30-летний хавбек может перебраться в «Локомотив», «Спартак» или «Трабзонспор», которые заинтересованы в его переходе на правах свободного агента.

– Действительно ли вы решили покинуть «Терек» летом?

– Пока преждевременно что-то говорить о своем будущем. Для начала нужно пообщаться с президентом клуба, после чего наступит ясность.

Иванов выступает за «Терек» с 2012 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забив два гола и сделав одну результативную передачу.