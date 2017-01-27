В МВД РФ исключили массовые беспорядки во время проведения Кубка конфедераций

В Москве во время проведения Кубка конфедераций не будут допущены массовые беспорядки наподобие тех, что имели место во Франции в ходе Евро-2016.

«Движения пьяных толп по улицам столицы, что мы видели во Франции, в нашем городе не будет. Мы должны на опережение здесь соблюдать все подготовительные мероприятия, конечно, проявляя при этом гостеприимство», – рассказал первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

Напомним, что матчи турнира будут проходить с 17 июля по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.