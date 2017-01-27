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    Казаков заявил, что Слуцкий уже подготовил для Конте детальнейшее досье на Фернандеса

    Спортивный журналист Илья Казаков поделился мнением о возможном переходе защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Челси». По его словам, свершиться данному переходу может помочь бывший главный тренер московского клуба Леонид Слуцкий.

    «Тем не менее, говорить о том, что бразильца в «Челси» не будет, рано. Ведь есть фактор Леонида Слуцкого, после Нового года переехавшего в Лондон.

    Во-первых, бывший тренер ЦСКА в полном восторге от своего бывшего подопечного. Он считает, что Фернандес может стать совершенно незаменимым игроком для сегодняшнего «Челси», о чем несколько раз успел сказать первым лицам клуба.

    И во-вторых, насколько знаю, Слуцкий уже подготовил для Конте детальнейшее досье на Фернандеса с множеством нюансов и рекомендаций.

    Окажется ли это решающим фактором в выборе Конте? Опять-таки неизвестно. Но свою роль может сыграть», – сказал Казаков.

    Ранее в английских СМИ подтвердили, что Фернандес входит в трансферные планы тренерского штаба лондонского клуба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2017 01:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 27 января 2017, 12:31

      Почему "бразилец"?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 27 января 2017, 08:37

      Станет селекционером

      0
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    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 27 января 2017, 08:21

      да прям, здесь выиграет и кони и Челси, кони продадут за хорошую цену,за ту сумму можно купить пару перспективных защитников, да и игрок сборной России будет расти как игрок, все таки Англии. уровень. да и Челси выиграет от этой сделки, приобретя молодого хорошего защитника

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 27 января 2017, 07:08

      вон оно как, неожидал от ЛС такую подставу, чего решил раздербанить армейский клуб, а казачек то засланный ...

      1
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > pegas1276 27 января 2017, 10:53

      Так это деньги. Да и Гинера политика такова, что, если хорошее предложение поступает, то никаких препятствий чинить не станет. Было бы глупо не отпускать Фернандеса в Челси. Скорее даже несправедливо для игрока, так много для нас сделавшего. Да и для сборной крутой игрок будет

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