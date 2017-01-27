Казаков заявил, что Слуцкий уже подготовил для Конте детальнейшее досье на Фернандеса

Спортивный журналист Илья Казаков поделился мнением о возможном переходе защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Челси». По его словам, свершиться данному переходу может помочь бывший главный тренер московского клуба Леонид Слуцкий.

«Тем не менее, говорить о том, что бразильца в «Челси» не будет, рано. Ведь есть фактор Леонида Слуцкого, после Нового года переехавшего в Лондон.

Во-первых, бывший тренер ЦСКА в полном восторге от своего бывшего подопечного. Он считает, что Фернандес может стать совершенно незаменимым игроком для сегодняшнего «Челси», о чем несколько раз успел сказать первым лицам клуба.

И во-вторых, насколько знаю, Слуцкий уже подготовил для Конте детальнейшее досье на Фернандеса с множеством нюансов и рекомендаций.

Окажется ли это решающим фактором в выборе Конте? Опять-таки неизвестно. Но свою роль может сыграть», – сказал Казаков.

Ранее в английских СМИ подтвердили, что Фернандес входит в трансферные планы тренерского штаба лондонского клуба.