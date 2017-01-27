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  • Казаков заявил, что Слуцкий уже подготовил для Конте детальнейшее досье на Фернандеса

Казаков заявил, что Слуцкий уже подготовил для Конте детальнейшее досье на Фернандеса

27 января 2017, 01:37
5

Спортивный журналист Илья Казаков поделился мнением о возможном переходе защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Челси». По его словам, свершиться данному переходу может помочь бывший главный тренер московского клуба Леонид Слуцкий.

«Тем не менее, говорить о том, что бразильца в «Челси» не будет, рано. Ведь есть фактор Леонида Слуцкого, после Нового года переехавшего в Лондон.

Во-первых, бывший тренер ЦСКА в полном восторге от своего бывшего подопечного. Он считает, что Фернандес может стать совершенно незаменимым игроком для сегодняшнего «Челси», о чем несколько раз успел сказать первым лицам клуба.

И во-вторых, насколько знаю, Слуцкий уже подготовил для Конте детальнейшее досье на Фернандеса с множеством нюансов и рекомендаций.

Окажется ли это решающим фактором в выборе Конте? Опять-таки неизвестно. Но свою роль может сыграть», – сказал Казаков.

Ранее в английских СМИ подтвердили, что Фернандес входит в трансферные планы тренерского штаба лондонского клуба.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Челси Фернандес Марио Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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pegas1276
1485490083
вон оно как, неожидал от ЛС такую подставу, чего решил раздербанить армейский клуб, а казачек то засланный ...
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simoron81
1485494508
да прям, здесь выиграет и кони и Челси, кони продадут за хорошую цену,за ту сумму можно купить пару перспективных защитников, да и игрок сборной России будет расти как игрок, все таки Англии. уровень. да и Челси выиграет от этой сделки, приобретя молодого хорошего защитника
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aurora5858
1485495425
Станет селекционером
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ПФК ЦСКА Моscow
1485509480
Почему "бразилец"?))
Ответить
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