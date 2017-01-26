Бышовец: «Отпуская Мельгарехо, «Спартак» не теряет практически ничего»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал возможный уход из «Спартака» полузащитника Лоренцо Мельгарехо. Ранее сообщалось о готовности «Локомотива» приобрести игрока.

«Отпуская Мельгарехо, «Спартак» не теряет практически ничего. На мой взгляд, ему не удалось адаптироваться в команде красно-белых и проявить себя. Для этого есть объективные причины: не всегда требования, предъявляемые тренером, совпадают с возможностями игрока. Тем более, в «Спартаке» огромная конкуренция. Думаю, Мельгарехо не получил достаточного доверия ни от Аленичева, ни от Карреры.

У него отличный дриблинг, скорость, однако многое будет зависеть от того, как его примет коллектив «Локомотива». Но опыт, полученный в «Спартаке», безусловно, поможет ему сделать выводы и найти причины того, почему не получилось закрепиться в команде», – заявил Бышовец.

В текущем сезоне Мельгарехо сыграл в 14-ти матчах РФПЛ, отметившись в них одним голом.