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    Бышовец: «Отпуская Мельгарехо, «Спартак» не теряет практически ничего»

    Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал возможный уход из «Спартака» полузащитника Лоренцо Мельгарехо. Ранее сообщалось о готовности «Локомотива» приобрести игрока.

    «Отпуская Мельгарехо, «Спартак» не теряет практически ничего. На мой взгляд, ему не удалось адаптироваться в команде красно-белых и проявить себя. Для этого есть объективные причины: не всегда требования, предъявляемые тренером, совпадают с возможностями игрока. Тем более, в «Спартаке» огромная конкуренция. Думаю, Мельгарехо не получил достаточного доверия ни от Аленичева, ни от Карреры.

    У него отличный дриблинг, скорость, однако многое будет зависеть от того, как его примет коллектив «Локомотива». Но опыт, полученный в «Спартаке», безусловно, поможет ему сделать выводы и найти причины того, почему не получилось закрепиться в команде», – заявил Бышовец.

    В текущем сезоне Мельгарехо сыграл в 14-ти матчах РФПЛ, отметившись в них одним голом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2017 12:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 26 января 2017, 22:58

      вопрос зачем брали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 26 января 2017, 19:55

      Скатертью дорожка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      emdroof 26 января 2017, 14:42

      Не вписался в Спартаке, но в Локомотиве может заиграть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      Мескини 26 января 2017, 14:06

      капитан очевидность

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 26 января 2017, 12:48

      Да вообще ничего не потеряет!

      2
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