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  • Бышовец: «Отпуская Мельгарехо, «Спартак» не теряет практически ничего»

Бышовец: «Отпуская Мельгарехо, «Спартак» не теряет практически ничего»

26 января 2017, 12:46
5

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал возможный уход из «Спартака» полузащитника Лоренцо Мельгарехо. Ранее сообщалось о готовности «Локомотива» приобрести игрока.

«Отпуская Мельгарехо, «Спартак» не теряет практически ничего. На мой взгляд, ему не удалось адаптироваться в команде красно-белых и проявить себя. Для этого есть объективные причины: не всегда требования, предъявляемые тренером, совпадают с возможностями игрока. Тем более, в «Спартаке» огромная конкуренция. Думаю, Мельгарехо не получил достаточного доверия ни от Аленичева, ни от Карреры.

У него отличный дриблинг, скорость, однако многое будет зависеть от того, как его примет коллектив «Локомотива». Но опыт, полученный в «Спартаке», безусловно, поможет ему сделать выводы и найти причины того, почему не получилось закрепиться в команде», – заявил Бышовец.

В текущем сезоне Мельгарехо сыграл в 14-ти матчах РФПЛ, отметившись в них одним голом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Спартак Локомотив Мельгарехо Лоренцо Бышовец Анатолий
Комментарии (5)
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filosof sparty
1485424131
Да вообще ничего не потеряет!
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Мескини
1485428799
капитан очевидность
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emdroof
1485430970
Не вписался в Спартаке, но в Локомотиве может заиграть
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aam
1485449738
Скатертью дорожка.
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спартак спартаков1
1485460735
вопрос зачем брали
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