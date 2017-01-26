Зобнин: «Мое место в составе зависит от того, как буду тренироваться и себя показывать»

Хавбек «Спартака» Роман Зобнин признал, что с приходом в команду Александра Самедова он может быть вытеснен с основного состава.

– Сейчас конкуренция резко обострилась, по одному футболисту пришло в каждую линию. Не опасаетесь потерять место в основе после прихода того же Самедова?

– Любой беспокоится за место в составе. Но все зависит от меня, от того, как буду тренироваться и себя показывать. Стану делать это хорошо – буду играть.

– Идут разговоры о возможном переходе на схему Антонио Конте в «Челси» – 3-4-3. Вы это уже ощутили?

– На данный момент ничего не наигрываем. На первом сборе нужно набрать физические кондиции.

Зобнин сыграл во всех 17-ти матчах «Спартака» в первой части сезона РФПЛ, отметившись двумя голевыми передачами.