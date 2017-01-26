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  • Зобнин: «Мое место в составе зависит от того, как буду тренироваться и себя показывать»

Зобнин: «Мое место в составе зависит от того, как буду тренироваться и себя показывать»

26 января 2017, 08:57
6

Хавбек «Спартака» Роман Зобнин признал, что с приходом в команду Александра Самедова он может быть вытеснен с основного состава.

– Сейчас конкуренция резко обострилась, по одному футболисту пришло в каждую линию. Не опасаетесь потерять место в основе после прихода того же Самедова?

– Любой беспокоится за место в составе. Но все зависит от меня, от того, как буду тренироваться и себя показывать. Стану делать это хорошо – буду играть.

– Идут разговоры о возможном переходе на схему Антонио Конте в «Челси» – 3-4-3. Вы это уже ощутили?

– На данный момент ничего не наигрываем. На первом сборе нужно набрать физические кондиции.

Зобнин сыграл во всех 17-ти матчах «Спартака» в первой части сезона РФПЛ, отметившись двумя голевыми передачами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр Зобнин Роман
Комментарии (6)
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Pro100Kid
1485412584
Зобнин- универсал,судя по тому, на каких позициях и как он играл у Карреры. Удачи ему и прогрессировать в дальнейшем!
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Александ1982
1485414386
здоровая конкуренция должна пойти на пользу!!!удачи спартаку
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vladimir-7
1485414973
Каррера не понимает ничего в схемах 4-2-4, 4-3-3 или 3-4-3 ему всё равно, как создал Аленичев, так и оставил его схему.
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Maxim Nik
1485416426
Конкуренция в меру, полезна для команды.
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VVM1964
1485419102
УДАЧИ И ЖЕЛАЮ ОТМЕТИТЬСЯ ГОЛАМИ ( ЖЕЛАТЕЛЬНО В ВОРОТА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СОПЕРНИКОВ ... ) ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ЧЕМПИОНАТА .
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Igor Belousov
1485420502
Зобнин- молодчик
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