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    Зобнин: «Мое место в составе зависит от того, как буду тренироваться и себя показывать»

    Хавбек «Спартака» Роман Зобнин признал, что с приходом в команду Александра Самедова он может быть вытеснен с основного состава.

    – Сейчас конкуренция резко обострилась, по одному футболисту пришло в каждую линию. Не опасаетесь потерять место в основе после прихода того же Самедова?

    – Любой беспокоится за место в составе. Но все зависит от меня, от того, как буду тренироваться и себя показывать. Стану делать это хорошо – буду играть.

    – Идут разговоры о возможном переходе на схему Антонио Конте в «Челси» – 3-4-3. Вы это уже ощутили?

    – На данный момент ничего не наигрываем. На первом сборе нужно набрать физические кондиции.

    Зобнин сыграл во всех 17-ти матчах «Спартака» в первой части сезона РФПЛ, отметившись двумя голевыми передачами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2017 08:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 26 января 2017, 11:48

      Зобнин- молодчик

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 26 января 2017, 10:40

      Конкуренция в меру, полезна для команды.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 января 2017, 10:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Каррера не понимает ничего в схемах 4-2-4, 4-3-3 или 3-4-3 ему всё равно, как
      создал Аленичев, так и оставил его схему.

      -4
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 26 января 2017, 10:06

      здоровая конкуренция должна пойти на пользу!!!удачи спартаку

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 26 января 2017, 09:36

      Зобнин- универсал,судя по тому, на каких позициях и как он играл у Карреры. Удачи ему и прогрессировать в дальнейшем!

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