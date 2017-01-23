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  • Самедов: «Тему «Локомотива» для себя закрыл, хочется говорить только о позитивном»

Самедов: «Тему «Локомотива» для себя закрыл, хочется говорить только о позитивном»

23 января 2017, 23:14
15

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, по какой причине он отказывается отвечать на вопросы о своей бывшей команде – «Локомотиве». Кроме того, 32-летний игрок подчеркнул, что самое важное для него сейчас – влиться в тренировочный процесс красно-белых.

Напомним, хавбек заключил контракт со «Спартаком» 16 января. По информации СМИ, срок соглашения составил 2,5 года.

– Матча с «Локомотивом» уже ждете с нетерпением? Как когда-то Лоськов с Евсеевым после перехода в «Сатурн»?

– Нет. Думаю только о том, чтобы влиться в тренировочный процесс «Спартака» и набрать нужные кондиции. А потом возобновится чемпионат, и у нас будет 13 самых важных матчей.

– То есть игра с железнодорожниками – такая же, как и все остальные?

– Увидим.

– Но забить в ворота «Локо» было бы для вас принципиально?

– Нет. Мне бы хотелось, чтобы моя команда выиграла.

– Если забьете «Локомотиву» – праздновать будете?

– Когда забью – тогда и увидите.

– Почему вы во всех интервью отказываетесь высказываться на тему «Локомотива»?

– Потому что она для меня закрыта. И я хочу говорить только в позитивном русле.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр
Комментарии (15)
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VVM1964
1485202772
ДОСТОЙНО . БЕЗ ГОВНА И ЛИШНИХ СЛОВ .
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GoLenaStop
1485205800
Александр Сергеевич, бля, ведь осадочек остался...Лано, спортивных успехов тебе, и Локомотиву и Спартаку... Ничего интимного.Просто футбол.
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vick-north-west
1485206475
Вот азеры все такие (ну большинство). не то что нохчи или даги.
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Slavok34RU$
1485207654
От одних мешков ушёл, пришел к другим. Санек, езжаи в Ротор. Хоть есть перспектива стать чемпионом!!!!!!!!!!
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h3LL1k
1485213575
СПАРТАК ЧЕМПИОН! ЛОКОМОТИВ В ФНЛ!!! пора пройти очистку
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LIZA1998
1485225651
ого
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dimsok
1485231860
Саша, тему Локомотива надо закрыть в 20 туре и пересядь от Глушакова в автобусе, а то мало ли что...
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Lev Aleks
1485232840
Правильно Саня, не слушай этих провокаторов с микрофонами)))
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Опорник84
1485235814
Поменьше интервью, побольше работать на тренировках и тогда все у вас получится!
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