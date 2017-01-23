Самедов: «Тему «Локомотива» для себя закрыл, хочется говорить только о позитивном»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, по какой причине он отказывается отвечать на вопросы о своей бывшей команде – «Локомотиве». Кроме того, 32-летний игрок подчеркнул, что самое важное для него сейчас – влиться в тренировочный процесс красно-белых.

Напомним, хавбек заключил контракт со «Спартаком» 16 января. По информации СМИ, срок соглашения составил 2,5 года.

– Матча с «Локомотивом» уже ждете с нетерпением? Как когда-то Лоськов с Евсеевым после перехода в «Сатурн»?

– Нет. Думаю только о том, чтобы влиться в тренировочный процесс «Спартака» и набрать нужные кондиции. А потом возобновится чемпионат, и у нас будет 13 самых важных матчей.

– То есть игра с железнодорожниками – такая же, как и все остальные?

– Увидим.

– Но забить в ворота «Локо» было бы для вас принципиально?

– Нет. Мне бы хотелось, чтобы моя команда выиграла.

– Если забьете «Локомотиву» – праздновать будете?

– Когда забью – тогда и увидите.

– Почему вы во всех интервью отказываетесь высказываться на тему «Локомотива»?

– Потому что она для меня закрыта. И я хочу говорить только в позитивном русле.