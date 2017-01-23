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    Самедов: «Тему «Локомотива» для себя закрыл, хочется говорить только о позитивном»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, по какой причине он отказывается отвечать на вопросы о своей бывшей команде – «Локомотиве». Кроме того, 32-летний игрок подчеркнул, что самое важное для него сейчас – влиться в тренировочный процесс красно-белых.

    Напомним, хавбек заключил контракт со «Спартаком» 16 января. По информации СМИ, срок соглашения составил 2,5 года.

    – Матча с «Локомотивом» уже ждете с нетерпением? Как когда-то Лоськов с Евсеевым после перехода в «Сатурн»?

    – Нет. Думаю только о том, чтобы влиться в тренировочный процесс «Спартака» и набрать нужные кондиции. А потом возобновится чемпионат, и у нас будет 13 самых важных матчей.

    – То есть игра с железнодорожниками – такая же, как и все остальные?

    – Увидим.

    – Но забить в ворота «Локо» было бы для вас принципиально?

    – Нет. Мне бы хотелось, чтобы моя команда выиграла.

    – Если забьете «Локомотиву» – праздновать будете?

    – Когда забью – тогда и увидите.

    – Почему вы во всех интервью отказываетесь высказываться на тему «Локомотива»?

    – Потому что она для меня закрыта. И я хочу говорить только в позитивном русле.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.01.2017 23:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 24 января 2017, 08:30

      Поменьше интервью, побольше работать на тренировках и тогда все у вас получится!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 24 января 2017, 07:40

      Правильно Саня, не слушай этих провокаторов с микрофонами)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      dimsok 24 января 2017, 07:24

      Саша, тему Локомотива надо закрыть в 20 туре и пересядь от Глушакова в автобусе, а то мало ли что...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      LIZA1998 24 января 2017, 05:40

      ого

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 24 января 2017, 02:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      СПАРТАК ЧЕМПИОН! ЛОКОМОТИВ В ФНЛ!!! пора пройти очистку

      -5
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik > h3LL1k 24 января 2017, 02:49

      в конце сезоне спартак будет вторым ) а Локомотив будет где то 6

      -2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Nehdan4ik 24 января 2017, 21:52

      Локо будет ниже 6го скринь :D

      -1
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      Рейтинг: +10

      Slavok34RU$ 24 января 2017, 00:40

      От одних мешков ушёл, пришел к другим. Санек, езжаи в Ротор. Хоть есть перспектива стать чемпионом!!!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 24 января 2017, 00:21

      Вот азеры все такие (ну большинство). не то что нохчи или даги.

      -3
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 24 января 2017, 00:10

      Александр Сергеевич, бля, ведь осадочек остался...Лано, спортивных успехов тебе, и Локомотиву и Спартаку... Ничего интимного.Просто футбол.

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