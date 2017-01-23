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    «Локомотив» отказался от перспективного защитника

    «Локомотив» этой зимой не будет подписывать контракт с защитником нальчикского «Спартака» Залимом Макоевым.

    Как отметил главный тренер железнодорожников Юрий Семин, игроку нужна постоянная игровая практика, которая в «Локо» на данный момент ему не гарантирована.

    «Он перспективный парень и должен готовиться к сезону в Нальчике, это будет самое правильное решение. Такой игрок должен развиваться и получать постоянную игровую практику», – подчеркнул специалист.

    Также главный тренер «Локо» заявил, что Амир Натхо и Александр Коре останутся на просмотре, их дальнейшая судьба прояснится позднее.

    Источник: ТАСС

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    23.01.2017 15:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 23 января 2017, 15:29

      не отказались еще. летом возьмем

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      ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Klaido 24 января 2017, 13:09

      уж надеюсь. Шишкина вроде на 90% уже не будет

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