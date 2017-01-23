«Локомотив» отказался от перспективного защитника

«Локомотив» этой зимой не будет подписывать контракт с защитником нальчикского «Спартака» Залимом Макоевым.

Как отметил главный тренер железнодорожников Юрий Семин, игроку нужна постоянная игровая практика, которая в «Локо» на данный момент ему не гарантирована.

«Он перспективный парень и должен готовиться к сезону в Нальчике, это будет самое правильное решение. Такой игрок должен развиваться и получать постоянную игровую практику», – подчеркнул специалист.

Также главный тренер «Локо» заявил, что Амир Натхо и Александр Коре останутся на просмотре, их дальнейшая судьба прояснится позднее.