Гончаренко: «К «Спартаку» зависти не испытываю»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что не завидует «Спартаку», который провел громкую трансферную кампанию зимой, и полностью уверен в находящихся в его распоряжении футболистах.

«В плане трансферной политики никакой зависти к «Спартаку» у меня нет, напротив, я полностью уверен в возможностях своих игроков. Тех же Игнашевича и Березуцких списывают каждый год, а они до сих пор в строю и подтверждают игрой свой высокий профессионализм. Помогает ли Слуцкий? Конечно, мы с ним постоянно на связи. Еще в первый мой приход в ЦСКА Леонид Викторович рассказал мне о всех футболистах. Общаемся мы и с Еременко, он очень скучает по команде», – рассказал Гончаренко в беседе с журналистами.

Напомним, Роман Еременко получил два года дисквалификации за употребление кокаина.