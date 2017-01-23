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    Гончаренко: «К «Спартаку» зависти не испытываю»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что не завидует «Спартаку», который провел громкую трансферную кампанию зимой, и полностью уверен в находящихся в его распоряжении футболистах.

    «В плане трансферной политики никакой зависти к «Спартаку» у меня нет, напротив, я полностью уверен в возможностях своих игроков. Тех же Игнашевича и Березуцких списывают каждый год, а они до сих пор в строю и подтверждают игрой свой высокий профессионализм. Помогает ли Слуцкий? Конечно, мы с ним постоянно на связи. Еще в первый мой приход в ЦСКА Леонид Викторович рассказал мне о всех футболистах. Общаемся мы и с Еременко, он очень скучает по команде», – рассказал Гончаренко в беседе с журналистами.

    Напомним, Роман Еременко получил два года дисквалификации за употребление кокаина.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2017 13:37
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 января 2017, 17:58

      Одни свиньи комментируют слова Гончаренко.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 23 января 2017, 13:43

      наверно кокс заканчивается у Ромы...

      -3
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