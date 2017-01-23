Маурисио: «Спартак» столкнется с серьезным давлением — это удел лидеров»

Защитник «Спартака» Маурисио отметил, что во второй части сезона ожидает упорной борьбы за лидерство в чемпионате РФПЛ. Футболист не исключил, что красно-белых ожидают сложные ситуации.

«Каждый матч нужно рассматривать как самый важный. У нас будут соперники разного уровня. Предстоят встречи с прямыми конкурентами — «Зенитом» и ЦСКА. Придется столкнуться с серьезным давлением — таков удел лидеров. Нужно полностью сфокусироваться на результате. Предполагаю, что могут возникнуть сложные ситуации, и поэтому нам нужно быть настоящей командой, помогать друг другу как в матчах, так и на тренировках», – заявил Маурисио.

«Спартак» после 17 туров лидирует в чемпионате России, опережая «Зенит» на пять очков.