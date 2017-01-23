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    Маурисио: «Спартак» столкнется с серьезным давлением — это удел лидеров»

    Защитник «Спартака» Маурисио отметил, что во второй части сезона ожидает упорной борьбы за лидерство в чемпионате РФПЛ. Футболист не исключил, что красно-белых ожидают сложные ситуации.

    «Каждый матч нужно рассматривать как самый важный. У нас будут соперники разного уровня. Предстоят встречи с прямыми конкурентами — «Зенитом» и ЦСКА. Придется столкнуться с серьезным давлением — таков удел лидеров. Нужно полностью сфокусироваться на результате. Предполагаю, что могут возникнуть сложные ситуации, и поэтому нам нужно быть настоящей командой, помогать друг другу как в матчах, так и на тренировках», – заявил Маурисио.

    «Спартак» после 17 туров лидирует в чемпионате России, опережая «Зенит» на пять очков.

    Источник: ФК «Спартак»

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    23.01.2017 10:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 23 января 2017, 13:36

      вперёд Спартак ! Е5 всех !

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