Семин: «Оцениваю первый сбор «Локомотива» с положительной стороны»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от софийского ЦСКА подвел итоги первого тренировочного сбора команды. Российский специалист признался, что доволен тем, как работали футболисты.

– Нам не хватило сил в концовке, как и в прошлой игре. Это закономерно. Мы играем с командами, которые возобновляют сезон на месяц раньше и находятся в лучшей форме. Пропускаем голы из-за усталости. Кондиций на сегодняшний день не хватает.

Оцениваю сбор с положительной стороны. Провели три матча с серьезными соперниками, посмотрели много молодежи. В центре обороны выходил Иван Лапшов, для которого подобные игры будут хорошей школой. В целом же, работы еще много и в обороне, и в нападении.

– На матч с ЦСКА не вышел Баринов.

– На разминке он почувствовал мышечный дискомфорт. Мы не стали рисковать и поменяли его на Галанина.

– Многие футболисты пропускали матчи на первом сборе. Вас это не беспокоит?

– Травмы – часть работы. Травмированных ребят должны заменять другие футболисты, но все-таки пока замены не равноценны.

– Как оцениваете работу на первом сборе в целом?

– К футболистам нет никаких претензий. Команда работала хорошо. Это принесет пользу в дальнейшем.