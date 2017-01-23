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    Семин: «Оцениваю первый сбор «Локомотива» с положительной стороны»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от софийского ЦСКА подвел итоги первого тренировочного сбора команды. Российский специалист признался, что доволен тем, как работали футболисты.

    – Нам не хватило сил в концовке, как и в прошлой игре. Это закономерно. Мы играем с командами, которые возобновляют сезон на месяц раньше и находятся в лучшей форме. Пропускаем голы из-за усталости. Кондиций на сегодняшний день не хватает.

    Оцениваю сбор с положительной стороны. Провели три матча с серьезными соперниками, посмотрели много молодежи. В центре обороны выходил Иван Лапшов, для которого подобные игры будут хорошей школой. В целом же, работы еще много и в обороне, и в нападении.

    – На матч с ЦСКА не вышел Баринов.

    – На разминке он почувствовал мышечный дискомфорт. Мы не стали рисковать и поменяли его на Галанина.

    – Многие футболисты пропускали матчи на первом сборе. Вас это не беспокоит?

    – Травмы – часть работы. Травмированных ребят должны заменять другие футболисты, но все-таки пока замены не равноценны.

    – Как оцениваете работу на первом сборе в целом?

    – К футболистам нет никаких претензий. Команда работала хорошо. Это принесет пользу в дальнейшем.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    23.01.2017 01:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 23 января 2017, 09:31

      Ни одной победы.Хорошо работаете.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > bumer_moscow 23 января 2017, 09:37

      а Вердер? дубль Коре... да и результаты на сборах вообще ни чего не значат... попробуй с утреца 10 КМ пробежать + в тренажерке поработать, а потом час отдыха и на поле... посмотрю как выдержишь хотя бы тайм...
      а вообще Вердер обыграли в начале сборов когда были отдохнувшие и еще не дали больших нагрузок... а дальше пошло поехало... вспомни прошлый год, когда не только не выйграли а даже вообще забить не могли! так что сейчас есть прогресс..

      2
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 23 января 2017, 08:19

      Что же хорошого? Два матча - два поражения.

      -2
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > lekseij2007 23 января 2017, 11:49

      Во-первых, 3 матча, одна победа, два поражения. Во-вторых, вы реально не шарите, как сборы проходят? Первый сбор - всегда физуха. Т.е. они носятся на износ и играют матчи уже на бровях. Базель же и ЦСКА уже эту стадию прошли и находятся в завершающей стадии подготовки к официальным матчам. Т.е. физуха у них уже в порядке, они выходят на матч свежими.

      2
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > aimer1988 23 января 2017, 14:55

      Так-так, ну а что хорошего в таком результате? Ответьте, как шарящий человек! Даже интересно узнать.

      -1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > lekseij2007 23 января 2017, 16:34

      на сборах не результат главное! главное заложить физуху, чтоб до конца сезона быть свежим,вспомнить игровые связи и наиграть новые... у Локо против ЦСКА вообще играли Лапшов,Натхо,Макоев, Ндинга,Михалик.... это 100% игроки основы? да я уверен что про первых трех 90% даже не слышали...

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > RedGreenHooligan 23 января 2017, 19:29

      Тогда почему свежесть исчезает на первых же матчах чемпионата?

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > lekseij2007 23 января 2017, 21:25

      потому что команда под нагрузками должна быть тура до 3-его... ее на пик физ готовности выводят постепенно... в прошлом году Локо из-за ЛЕ пришлось форсировать подготовку и выводить игроков на пик раньше времени... и во что же это вылилось? должны спокойно были попадать в ЛЕ а в итоге просрали все что было возможно

      -1
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > lekseij2007 25 января 2017, 19:13

      Хорошо не в результате, а в том, что они подняли физуху и довольно достойно смотрелись на фоне подготовленной команды, несмотря на только лишь начало подготовки

      -1
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