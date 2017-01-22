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    АПЛ. Гол Косты помог «Челси» обыграть «Халл Сити»

    В матче 22-го тура АПЛ «Челси» у себя дома оказался сильнее «Халл Сити» со счетом 2:0. Один из голов в составе лондонского клуба забил Диего Коста, для которого данная игра стала 100-й в составе синих во всех турнирах.

    Отметим, что свой гол испанский форвард забил на седьмой добавленной к первому тайму минуте – 51:35. Это самый поздний забитый мяч по итогам первой половины игры в АПЛ с сезона-2006/07.

    Таким образом, «Челси» набрал 55 очков и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии. Отставание от идущего вторым «Арсенала» составляет восемь баллов. «Халл Сити» же продолжает находиться в зоне вылета.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

    Челси – Халл Сити – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Коста, 45+7; 2:0 – Кэхилл, 81.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2017 21:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 23 января 2017, 00:29

      все таки челси станут чемпионами. жаль. Хотела видеть Ливерпуль

      0
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      Рейтинг: +49

      melnicn 23 января 2017, 00:10

      Челси чемпион!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20

      Mifan021 22 января 2017, 22:27

      Еле ноги унесли!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 января 2017, 21:40

      Челси чемпион,другие самоудалились.

      1
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      Рейтинг: +284

      Kano 22 января 2017, 21:38

      Вот и молодцы. С трудовой победой.

      1
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 22 января 2017, 21:33

      конечно сильнее дома и в гостях.ЧЕЛСИ С ПОБЕДОЙ !

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