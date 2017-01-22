АПЛ. Гол Косты помог «Челси» обыграть «Халл Сити»

В матче 22-го тура АПЛ «Челси» у себя дома оказался сильнее «Халл Сити» со счетом 2:0. Один из голов в составе лондонского клуба забил Диего Коста, для которого данная игра стала 100-й в составе синих во всех турнирах.

Отметим, что свой гол испанский форвард забил на седьмой добавленной к первому тайму минуте – 51:35. Это самый поздний забитый мяч по итогам первой половины игры в АПЛ с сезона-2006/07.

Таким образом, «Челси» набрал 55 очков и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии. Отставание от идущего вторым «Арсенала» составляет восемь баллов. «Халл Сити» же продолжает находиться в зоне вылета.

Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

Челси – Халл Сити – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Коста, 45+7; 2:0 – Кэхилл, 81.

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