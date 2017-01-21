Анчелотти: «Футбол без офсайдов будет иным видом спорта»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился мнением относительно предложения технического директора ФИФА Марко ван Бастена внести некоторые изменения в футбольные правила.

Напомним, голландец предложил ввести ограничение на количество матчей для игроков за сезон, упразднить овертаймы, ввести пенальти-буллиты, отказаться от использования правила «вне игры», проводить четверти вместо таймов, а также ввести в использование судьями оранжевую карточку.

«В декабре мы с ван Бастеном провели встречу. Во время обеда я сказал ему: «Футбол без офсайдов превратится в совсем другой вид спорта».

Если они намерены сделать другой вид спорта, то должны уведомить нас об этом. Отказаться от правила «вне игры» будет достаточно непросто.

Я не возражаю против нововведений, но для начала стоит их протестировать. Появятся новые правила, но они уже будут предназначаться не для меня, а для новых поколений», – сказал Анчелотти.