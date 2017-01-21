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Анчелотти: «Футбол без офсайдов будет иным видом спорта»

21 января 2017, 14:26
10

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился мнением относительно предложения технического директора ФИФА Марко ван Бастена внести некоторые изменения в футбольные правила.

Напомним, голландец предложил ввести ограничение на количество матчей для игроков за сезон, упразднить овертаймы, ввести пенальти-буллиты, отказаться от использования правила «вне игры», проводить четверти вместо таймов, а также ввести в использование судьями оранжевую карточку.

«В декабре мы с ван Бастеном провели встречу. Во время обеда я сказал ему: «Футбол без офсайдов превратится в совсем другой вид спорта».

Если они намерены сделать другой вид спорта, то должны уведомить нас об этом. Отказаться от правила «вне игры» будет достаточно непросто.

Я не возражаю против нововведений, но для начала стоит их протестировать. Появятся новые правила, но они уже будут предназначаться не для меня, а для новых поколений», – сказал Анчелотти.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Бавария Анчелотти Карло
Комментарии (10)
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Muhammed-666
1484998880
Че за фигня???? Футбол без офсайдов??? Вы себе это представляете???!это будет не футбол..
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sandutzu
1485002990
футболу нужны изменения. но не то что предлагает Ван Бастен
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Psih86
1485003392
Вместо тайма четверти:-),а лучше десять пятиминуток:-)...ну долбаеб!!!Про не в игры это вообще крыша поехала,идиот одним словом!!!
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McDuff
1485003653
ни одно из нововведений нельзя считать адекватными
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Benifacto
1485003666
вы видео повторы введите, жабы, а потом уже чето там сочиняйте, еще отмените карточки, а как в хокее удаляйте на минут 5,ну и мочилово разрешите, а то плевки достали))))
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Tostao
1485004169
Можно только технически помогать игре ( видео помощь), а всякими буллитами и прочей хренотенью, пусть Бастен с пендосами развлекается. Вот чуваку неймётся! ))
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Ailend
1485004486
Кошмар мб еще ограничение на аут и пробежал 50 метров вон из поля?? бреееед
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Frenzybm
1485005668
Ван Бастен голландец? Тогда всё понятно.
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AnTiNeHrEsT
1485007483
Ван Бастен походу чего то курнул перед тем,как предлагать сразу так много бреда.
Ответить
zagrizlik
1485013966
Да,без лишних споров,нытья и более зрелищным. Давно пора отменять оффсайды. Всё остальное от МВБ просто бред.
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