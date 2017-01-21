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    Анчелотти: «Футбол без офсайдов будет иным видом спорта»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился мнением относительно предложения технического директора ФИФА Марко ван Бастена внести некоторые изменения в футбольные правила.

    Напомним, голландец предложил ввести ограничение на количество матчей для игроков за сезон, упразднить овертаймы, ввести пенальти-буллиты, отказаться от использования правила «вне игры», проводить четверти вместо таймов, а также ввести в использование судьями оранжевую карточку.

    «В декабре мы с ван Бастеном провели встречу. Во время обеда я сказал ему: «Футбол без офсайдов превратится в совсем другой вид спорта».

    Если они намерены сделать другой вид спорта, то должны уведомить нас об этом. Отказаться от правила «вне игры» будет достаточно непросто.

    Я не возражаю против нововведений, но для начала стоит их протестировать. Появятся новые правила, но они уже будут предназначаться не для меня, а для новых поколений», – сказал Анчелотти.

    Источник: Bild

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    21.01.2017 14:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 21 января 2017, 18:52

      Да,без лишних споров,нытья и более зрелищным.
      Давно пора отменять оффсайды.
      Всё остальное от МВБ просто бред.

      0
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 21 января 2017, 17:04

      Ван Бастен походу чего то курнул перед тем,как предлагать сразу так много бреда.

      3
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      Рейтинг: +94

      Frenzybm 21 января 2017, 16:34

      Ван Бастен голландец? Тогда всё понятно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Ailend 21 января 2017, 16:14

      Кошмар мб еще ограничение на аут и пробежал 50 метров вон из поля?? бреееед

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 21 января 2017, 16:09

      Можно только технически помогать игре ( видео помощь), а всякими буллитами и прочей хренотенью, пусть Бастен с пендосами развлекается.
      Вот чуваку неймётся! ))

      4
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 21 января 2017, 16:01

      вы видео повторы введите, жабы, а потом уже чето там сочиняйте, еще отмените карточки, а как в хокее удаляйте на минут 5,ну и мочилово разрешите, а то плевки достали))))

      0
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      Рейтинг: +264

      McDuff 21 января 2017, 16:00

      ни одно из нововведений нельзя считать адекватными

      5
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      Рейтинг: +1637

      Psih86 21 января 2017, 15:56

      Вместо тайма четверти:-),а лучше десять пятиминуток:-)...ну долбаеб!!!Про не в игры это вообще крыша поехала,идиот одним словом!!!

      1
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 21 января 2017, 15:49

      футболу нужны изменения. но не то что предлагает Ван Бастен

      6
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      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 21 января 2017, 14:41

      Че за фигня???? Футбол без офсайдов??? Вы себе это представляете???!это будет не футбол..

      3
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