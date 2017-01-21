Молло: «Знал, куда шел. Если хочу играть, должен работать сейчас больше всех в «Зените»

Новобранец «Зенита» полузащитник Йоан Молло отметил, что ему требуется работать на порядок больше своих партнеров, чтобы рассчитывать на попадание в основной состав. Француз перешел в стан питерского клуба из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно, подписав контракт сроком на 3,5 года.

«Я знал, куда шел. В «Зените» все игроки очень сильные, и я, если хочу играть, должен работать сейчас больше всех. Тем более мой стиль основан на больших объемах перемещений. В общем, все идет как надо, никаких сюрпризов для меня нет», – заявил Молло.