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    Молло: «Знал, куда шел. Если хочу играть, должен работать сейчас больше всех в «Зените»

    Новобранец «Зенита» полузащитник Йоан Молло отметил, что ему требуется работать на порядок больше своих партнеров, чтобы рассчитывать на попадание в основной состав. Француз перешел в стан питерского клуба из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно, подписав контракт сроком на 3,5 года.

    «Я знал, куда шел. В «Зените» все игроки очень сильные, и я, если хочу играть, должен работать сейчас больше всех. Тем более мой стиль основан на больших объемах перемещений. В общем, все идет как надо, никаких сюрпризов для меня нет», – заявил Молло.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.01.2017 07:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 января 2017, 11:53

      не то что нужно команде, которая хочет в Европе чего то достигнуть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7808

      BarStep 21 января 2017, 11:47

      В принципе парень интересный... посмотрим, в Зените не каждый может заиграть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 21 января 2017, 11:39

      Именно!
      Нравится его настрой
      Удачи, Йоан!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 21 января 2017, 11:15

      Старайся и воздастся тебе!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 января 2017, 11:00

      Удачи тебе Йоан!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 21 января 2017, 09:52

      Ну давай,посмотрим!

      0
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