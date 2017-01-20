Скрипченко выплатит компенсацию «Уралу»

РФС обязал нынешнего главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко выплатить компенсацию «Уралу» за досрочный разрыв контракта.

Напомним, белорусский специалист возглавил клуб из Екатеринбурга в сентябре 2015 года, а в ноябре 2016 подал в отставку после скандального матча с «Тереком». Вскоре после отъезда из Екатеринбурга Скрипченко был назначен рулевым «Крыльев Советов».

Президент «Урала» Григорий Иванов впоследствии заявил, что клуб будет требовать компенсацию за досрочное расторжение контракта, что в итоге и было сегодня удовлетворено в стенах Российского футбольного союза.