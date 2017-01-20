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    Скрипченко выплатит компенсацию «Уралу»

    РФС обязал нынешнего главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко выплатить компенсацию «Уралу» за досрочный разрыв контракта.

    Напомним, белорусский специалист возглавил клуб из Екатеринбурга в сентябре 2015 года, а в ноябре 2016 подал в отставку после скандального матча с «Тереком». Вскоре после отъезда из Екатеринбурга Скрипченко был назначен рулевым «Крыльев Советов».

    Президент «Урала» Григорий Иванов впоследствии заявил, что клуб будет требовать компенсацию за досрочное расторжение контракта, что в итоге и было сегодня удовлетворено в стенах Российского футбольного союза.

    Источник: РФС

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    20.01.2017 20:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 20 января 2017, 21:47

      "лучший тренер в истории Урала" (С) г.в.иванов.... и я пожалуй подпишусь под его словами...

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