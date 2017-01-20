Конте: «У Косты нет боли в спине. Он сможет сыграть против «Халл Сити»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что нападающий синих Диего Коста больше не имеет проблем со здоровьем и сможет принять участие в матче 22-го тура АПЛ против «Халл Сити». Напомним, ранее сообщалось, что из-за конфликта итальянского специалиста с испанцем форвард пропустил встречу против «Лестера» и может покинуть лондонский клуб.

«У Косты нет боли в спине, поэтому он сможет принять участие в матче против «Халл Сити». Он далек от мыслей о переезде в Китай. Мне кажется, он счастлив в «Челси» и рад остаться с нами», – сказал Конте.

Матч 22-го тура АПЛ между «Челси» и «Халл Сити» состоится 22 января на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало – в 19:30 по московскому времени.