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    Конте: «У Косты нет боли в спине. Он сможет сыграть против «Халл Сити»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что нападающий синих Диего Коста больше не имеет проблем со здоровьем и сможет принять участие в матче 22-го тура АПЛ против «Халл Сити». Напомним, ранее сообщалось, что из-за конфликта итальянского специалиста с испанцем форвард пропустил встречу против «Лестера» и может покинуть лондонский клуб.

    «У Косты нет боли в спине, поэтому он сможет принять участие в матче против «Халл Сити». Он далек от мыслей о переезде в Китай. Мне кажется, он счастлив в «Челси» и рад остаться с нами», – сказал Конте.

    Матч 22-го тура АПЛ между «Челси» и «Халл Сити» состоится 22 января на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    20.01.2017 17:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +56

      doktor 100 20 января 2017, 19:29

      Ну вот и хорошо.

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