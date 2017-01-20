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    Боккетти: «Для Италии «Ювентус» – то же самое, что «Спартак» для России»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти выразил мнение, что московский клуб можно сравнить с «Ювентусом», который, по словам игрока, так же является носителем победного духа.

    «В Италии многие журналисты отмечают работу Карреры в России, люди отмечают, что как тренер он является носителем школы «Ювентуса». Для Италии «Ювентус» – то же самое, что «Спартак» для России. Это величайшие клубы своих стран, которые имеют наибольшее число болельщиков. В одном из интервью Массимо назвал «Спартак» русским «Ювентусом» – думаю, что он имел в виду победный дух, который есть у обеих команд», – сказал Боккетти.

    Напомним, ранее Боккетти продлил контракт со «Спартаком» до 2020 года. На данный момент московский клуб является единоличным лидером турнирной таблицы РФПЛ.

    Источник: ТАСС

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    20.01.2017 15:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +43

      forza Juve 1 21 января 2017, 13:06

      неее , Юве круче !! Forza Juve !!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Psih86 20 января 2017, 19:04

      ЧТО?:-)Спартак это кусок г... который уже кучу лет не был чемпионов,и не победимый в Италии Ювентус,финалист ЛЧ!!!

      1
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 20 января 2017, 18:51

      Что-то Боккети раздухарился! ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ,ТЕПЕРЬ ЯЗЫЧКОМ ОТРАБАТЫВАЕТ!? НА НЕГО НЕ ПОХОЖЕ!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 20 января 2017, 16:40

      нет

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -92

      Raxor 20 января 2017, 16:22

      клуб, который 13 лет без трофеев? ахахха, боккети жжет
      П.с фаны мяса закидают - ((

      1
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      ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion > ZenitGunner 20 января 2017, 17:06

      Особенно парни из Торино.

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > 20 января 2017, 17:08

      Только что-то дух Юве всё не выветрится, а вот у Спартака только до второго места обычно хватало. Зато их хотя бы дивизионом ниже не ссылали.

      -2
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