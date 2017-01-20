Боккетти: «Для Италии «Ювентус» – то же самое, что «Спартак» для России»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти выразил мнение, что московский клуб можно сравнить с «Ювентусом», который, по словам игрока, так же является носителем победного духа.

«В Италии многие журналисты отмечают работу Карреры в России, люди отмечают, что как тренер он является носителем школы «Ювентуса». Для Италии «Ювентус» – то же самое, что «Спартак» для России. Это величайшие клубы своих стран, которые имеют наибольшее число болельщиков. В одном из интервью Массимо назвал «Спартак» русским «Ювентусом» – думаю, что он имел в виду победный дух, который есть у обеих команд», – сказал Боккетти.

Напомним, ранее Боккетти продлил контракт со «Спартаком» до 2020 года. На данный момент московский клуб является единоличным лидером турнирной таблицы РФПЛ.