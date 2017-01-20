Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Перейра: «Суареса впечатлило то, как я легко смог адаптироваться и заиграть в России»

    Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим «Барселоны» Луисом Суаресом. По его словам, уругвайский форвард за пределами поля является совершенно обычным человеком.

    «Я хорошо дружу с Себастьяном Коатесом и однажды приехал к нему в гости в Ливерпуль. Тогда Луис пригласил нас к себе домой, расспрашивал о личном. Он не знал о «Краснодаре», интересовался этим клубом, но больше его впечатлила моя адаптация: «Как ты смог так легко заиграть в России»?

    Я объяснил, что живу в довольно теплом городе, играю в клубе с развитой инфраструктурой. Суарес, на самом деле, совсем не ведет себя как звезда. Он очень спокойный, проводит все время с семьей, просто всегда зажигается на поле», – сказал Перейра.

    Добавим, что оба футболиста вместе тренировались в составе уругвайского «Насьоналя», однако играли за команды из разных возрастных категорий.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2017 15:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11