Перейра: «Суареса впечатлило то, как я легко смог адаптироваться и заиграть в России»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим «Барселоны» Луисом Суаресом. По его словам, уругвайский форвард за пределами поля является совершенно обычным человеком.

«Я хорошо дружу с Себастьяном Коатесом и однажды приехал к нему в гости в Ливерпуль. Тогда Луис пригласил нас к себе домой, расспрашивал о личном. Он не знал о «Краснодаре», интересовался этим клубом, но больше его впечатлила моя адаптация: «Как ты смог так легко заиграть в России»?

Я объяснил, что живу в довольно теплом городе, играю в клубе с развитой инфраструктурой. Суарес, на самом деле, совсем не ведет себя как звезда. Он очень спокойный, проводит все время с семьей, просто всегда зажигается на поле», – сказал Перейра.

Добавим, что оба футболиста вместе тренировались в составе уругвайского «Насьоналя», однако играли за команды из разных возрастных категорий.