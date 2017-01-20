Рамос оскорбил и плюнул в Аспаса во время кубкового матча

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос на протяжении всего первого матча 1/4 финала Кубка Испании против «Сельты» (1:2) конфликтовал с форвардом соперника Яго Аспасом. Это не помешало ему отметиться во встрече голом и результативной передачей. Как сообщает El Mundo Deportivo, Рамос неоднократно нецензурно оскорблял соперника. Кроме этого капитан мадридцев в одном из эпизодов плюнул в Аспаса.

Это не первый раз, когда Рамос таким образом проявляет свое недовольство на поле. В 2012 году он плюнул в Диего Косту, который выступал в составе мадридского «Атлетико».