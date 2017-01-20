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Рамос оскорбил и плюнул в Аспаса во время кубкового матча

20 января 2017, 10:43
24

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос на протяжении всего первого матча 1/4 финала Кубка Испании против «Сельты» (1:2) конфликтовал с форвардом соперника Яго Аспасом. Это не помешало ему отметиться во встрече голом и результативной передачей. Как сообщает El Mundo Deportivo, Рамос неоднократно нецензурно оскорблял соперника. Кроме этого капитан мадридцев в одном из эпизодов плюнул в Аспаса.

Это не первый раз, когда Рамос таким образом проявляет свое недовольство на поле. В 2012 году он плюнул в Диего Косту, который выступал в составе мадридского «Атлетико».

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Кубок Реал Сельта Аспас Яго Рамос Серхио
Комментарии (24)
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SchwarzGelben BVB
1484898477
Годы уходят. Рамос остается. Таким как и был всегда.
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STAFOR13
1484899150
защитник хороший, но как человек видно дерьмо... верблюд бл
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alll-1
1484901536
это не красит человека
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doktor 100
1484902601
Так не красиво поступать ,тем более капитану .
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mdu86
1484903558
А Рамос то с гнилью. Был лучшего мнения о нём! Не хотелось бы думать что все испанцы такие, но Диего Коста, Хави Гарсия, Рамос одного поля ягода...
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Lesha VV
1484905203
Не ожидал такого от Рамоса
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Protosser
1484905328
Истеричная девочка.
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nemolod
1484906817
То плюются,то кусаются-осталось еще царапаться-ну прям как в моем детстве в классе девчонки-пацанки иногда ссорились!
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Mityai90
1484907460
Лишить за такое капитанской повязки. Капитан должен подавать пример, а не вести себя как телка.
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Psih86
1484917748
А я не удевлен,в Реале собрались практически все такие,то пед..и,то гнилье!
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