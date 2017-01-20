Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рамос оскорбил и плюнул в Аспаса во время кубкового матча

    Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос на протяжении всего первого матча 1/4 финала Кубка Испании против «Сельты» (1:2) конфликтовал с форвардом соперника Яго Аспасом. Это не помешало ему отметиться во встрече голом и результативной передачей. Как сообщает El Mundo Deportivo, Рамос неоднократно нецензурно оскорблял соперника. Кроме этого капитан мадридцев в одном из эпизодов плюнул в Аспаса.

    Это не первый раз, когда Рамос таким образом проявляет свое недовольство на поле. В 2012 году он плюнул в Диего Косту, который выступал в составе мадридского «Атлетико».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2017 10:43
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 26 января 2017, 04:57

      лавры верблюда поко не дают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Андреич 22 января 2017, 23:04

      Индеец, похоже, зазвездился.
      Жаль, т.к. звёздная болезнь и уважуха обратно пропорциональны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a 20 января 2017, 21:50

      не понимаю, че все разнылись)) я лично угарнул)) ну повздорили, они тоже люди, и эмоции бывает затмевают разум. Типа у вас тут, уважаемые диванные эксперты, такого никогда не было, когда моча лупит так в голову, что творишь всякую херню, заранее понимая, что будешь потом жалеть, но Остапа уже понесло, и остановиться нельзя))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > JI e x a 20 января 2017, 22:49

      Нет, не бывает. Нормальный человек в состоянии себя контролировать.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a > Protosser 21 января 2017, 17:24

      ну вы тогда просто великолепны, нормальный человек)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > JI e x a 22 января 2017, 14:10

      Да, я в курсе)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Psih86 20 января 2017, 16:09

      А я не удевлен,в Реале собрались практически все такие,то пед..и,то гнилье!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a > Psih86 21 января 2017, 17:30

      жаль, они, наверное, так пытались тебя удивить))) но ты, блин, не удивлен.... мне искренне жаль парней))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Mityai90 20 января 2017, 13:17

      Лишить за такое капитанской повязки. Капитан должен подавать пример, а не вести себя как телка.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 20 января 2017, 13:06

      То плюются,то кусаются-осталось еще царапаться-ну прям как в моем детстве в классе девчонки-пацанки иногда ссорились!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > nemolod 20 января 2017, 18:24

      Кроме видео повтора,нужно вводить намордники!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 20 января 2017, 12:42

      Истеричная девочка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +282

      Lesha VV 20 января 2017, 12:40

      Не ожидал такого от Рамоса

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Space001 20 января 2017, 12:27

      Оказывал психологическое давление на игрока, но не помогло)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 января 2017, 12:13

      Классный игрок,но дебил и верблюд.Реал проиграл 1:2 как он смог забить и отдать голевую? - самому себе?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11