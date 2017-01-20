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    Казаков: «Бушманов покидает «Спартак» не без участия Карреры»

    Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал о причинах ухода Евгения Бушманова с поста главного тренера «Спартака-2». Он должен возглавить молодежную сборную страны.

    «Насколько известно, Бушманов покидает «Спартак» не без участия Карреры. Никакой интриги там нет и в помине. Каррера требовал, чтобы вся юношеская система в клубе была выстроена одинаково, чтобы все команды играли по одной системе, отвечающей единственной идеологии, признаваемой итальянцем: побеждать. Просто побеждать. Бушманов в ответ оперировал традициями «Спартака», в которых он рос и сформировался – и этот спор (что важно – открытый, а не тайный) можно было разрешить, либо уволив тренера «Спартака-2», либо подмяв его под чужие взгляды.

    «Спартак» (или Федун) нашел идеальный выход – предложив Бушманова в молодежную сборную. То, что раньше прошли переговоры с другими кандидатами, которым были даны какие-то устные гарантии, никого не должно смущать. Все (или почти все) счастливы. «Спартак» нашел для Бушманова достойное место работы и получил во главе молодежки тренера, смотрящего на футбольный мир красно-белым взглядом. Каррера сделал клуб более целостным. Гунько, который, по слухам, должен сменить Бушманова в «Спартаке-2», от подобного противостояния огражден заранее – поскольку придет на работу, понимая все требования, которые теперь есть к этой должности», – считает Казаков.

    Стоит отметить, что Гунько ранее входил в тренерский штаб Дмитрия Аленичева.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2017 08:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 января 2017, 14:22

      Только выгнав всех спартаковцев Спартак станет чемпионом....

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > пряник929 25 января 2017, 20:27

      Это то что пока никто не хочет замечать.Пойдут неудачи и именно те кто славят Карреру будут его гнобить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 20 января 2017, 13:21

      на повышение пошел

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      doktor 100 20 января 2017, 12:00

      А чего теперь Спартак назначает тренера сборной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 20 января 2017, 09:21

      Интересно сколько процентов правды в этой новости.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > Pro100Kid 20 января 2017, 09:37

      Как обычно, ни сколько.....

      0
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