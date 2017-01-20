Казаков: «Бушманов покидает «Спартак» не без участия Карреры»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал о причинах ухода Евгения Бушманова с поста главного тренера «Спартака-2». Он должен возглавить молодежную сборную страны.

«Насколько известно, Бушманов покидает «Спартак» не без участия Карреры. Никакой интриги там нет и в помине. Каррера требовал, чтобы вся юношеская система в клубе была выстроена одинаково, чтобы все команды играли по одной системе, отвечающей единственной идеологии, признаваемой итальянцем: побеждать. Просто побеждать. Бушманов в ответ оперировал традициями «Спартака», в которых он рос и сформировался – и этот спор (что важно – открытый, а не тайный) можно было разрешить, либо уволив тренера «Спартака-2», либо подмяв его под чужие взгляды.

«Спартак» (или Федун) нашел идеальный выход – предложив Бушманова в молодежную сборную. То, что раньше прошли переговоры с другими кандидатами, которым были даны какие-то устные гарантии, никого не должно смущать. Все (или почти все) счастливы. «Спартак» нашел для Бушманова достойное место работы и получил во главе молодежки тренера, смотрящего на футбольный мир красно-белым взглядом. Каррера сделал клуб более целостным. Гунько, который, по слухам, должен сменить Бушманова в «Спартаке-2», от подобного противостояния огражден заранее – поскольку придет на работу, понимая все требования, которые теперь есть к этой должности», – считает Казаков.

Стоит отметить, что Гунько ранее входил в тренерский штаб Дмитрия Аленичева.