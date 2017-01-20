Луис Адриано: «Надо – сыграю по схеме в два форварда»

Новичок «Спартака» Луис Адриано заявил, что готов сыграть на любой позиции в атаке, где его видит главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

«Сыграть в паре с Зе Луишем? Нет проблем! В интересах команды готов играть как на позиции центрфорварда, так и по схеме с двумя нападающими. Для меня не проблема выйти на любое место в атаке, куда укажет тренер, разве что навыки игры оттянутого форварда у меня не столь впечатляющие, на этой позиции я мало играл», – признался бразилец.

Напомним, что «Спартак» в эти дни пребывает на сборе в ОАЭ.