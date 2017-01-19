«Зенит» интересуется защитником сборной Сербии Настасичем

«Зенит» прорабатывает варианты приобретения защитника «Шальке» и сборной Сербии Матии Настасича.

Немецкий клуб приобрел Настасича в январе 2015 года за 9,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Бундеслиги серб провел 11 игр, результативными действиями не отметился. Также в его активе 23 матча в футболке национальной сборной.

По неофициально информации, трансфер 23-летнего футболиста может обойтись сине-бело-голубым в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит», пребывающий в поисках квалифицированного защитника, может подписать Андреа Раноккию из «Интера».