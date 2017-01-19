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  • «Зенит» интересуется защитником сборной Сербии Настасичем

«Зенит» интересуется защитником сборной Сербии Настасичем

19 января 2017, 20:25
13

«Зенит» прорабатывает варианты приобретения защитника «Шальке» и сборной Сербии Матии Настасича.

Немецкий клуб приобрел Настасича в январе 2015 года за 9,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Бундеслиги серб провел 11 игр, результативными действиями не отметился. Также в его активе 23 матча в футболке национальной сборной.

По неофициально информации, трансфер 23-летнего футболиста может обойтись сине-бело-голубым в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит», пребывающий в поисках квалифицированного защитника, может подписать Андреа Раноккию из «Интера».

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Трансферы зимы-2017 Зенит Шальке-04 Сербия Настасич Матия
Комментарии (13)
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пряник929
1484849689
Да хватит уже народные газпромовские деньги тратить, может пора из школы Зенита брать??? НАХРЕНА ВАМ ТОГДА МОЛОДЕЖЬ???
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GoLenaStop
1484851663
Видать, хозяюшки деньги выделили на Руни, Месси и Рональдо, но в итоге хватило только на этих....Но отчитаться-то надо!
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GoLenaStop
1484854998
Зенит, не покупайте отыгранное фуфло. Ищите борзых-молодых среди команд-дочек Зенита!
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doktor 100
1484856866
Если что газпром уладит
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ekip2025
1484870356
Отлично,заверните двоих,а Нету и Ломбертса продайте
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KingRey21
1484876492
что Раноккиа привозной,что Настасич,но мое предпочтение все таки Матиа,хорош был в Фиорентине,а в Шальке конкуренцию не выдерживает...
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Nehdan4ik
1485103062
Настасич шикарный вариант для Зенит , вопрос надо ли это ему )
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spaike
1485169411
Настасич неплохой вариант для Зенита! А вообще хочется уже увидеть кого то из молодежи Зенита, можно в паре с каким -нибудь опытным игроком в центре защиты.
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