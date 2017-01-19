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    «Зенит» интересуется защитником сборной Сербии Настасичем

    «Зенит» прорабатывает варианты приобретения защитника «Шальке» и сборной Сербии Матии Настасича.

    Немецкий клуб приобрел Настасича в январе 2015 года за 9,5 миллиона евро.

    В текущем сезоне Бундеслиги серб провел 11 игр, результативными действиями не отметился. Также в его активе 23 матча в футболке национальной сборной.

    По неофициально информации, трансфер 23-летнего футболиста может обойтись сине-бело-голубым в 15 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что «Зенит», пребывающий в поисках квалифицированного защитника, может подписать Андреа Раноккию из «Интера».

    Источник: ФАН

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    19.01.2017 20:25
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +592

      spaike 23 января 2017, 14:03

      Настасич неплохой вариант для Зенита! А вообще хочется уже увидеть кого то из молодежи Зенита, можно в паре с каким -нибудь опытным игроком в центре защиты.

      0
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 22 января 2017, 19:37

      Настасич шикарный вариант для Зенит , вопрос надо ли это ему )

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 20 января 2017, 04:41

      что Раноккиа привозной,что Настасич,но мое предпочтение все таки Матиа,хорош был в Фиорентине,а в Шальке конкуренцию не выдерживает...

      0
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      Рейтинг: +10

      ekip2025 > KingRey21 20 января 2017, 09:07

      привознее чем Нету и Ломбертс в нашем чемпионате просто нет,разве что пенисионер Игнашевич

      0
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      Рейтинг: +10

      ekip2025 20 января 2017, 02:59

      Отлично,заверните двоих,а Нету и Ломбертса продайте

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      doktor 100 19 января 2017, 23:14

      Если что газпром уладит

      -1
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 19 января 2017, 22:43

      Зенит, не покупайте отыгранное фуфло. Ищите борзых-молодых среди команд-дочек Зенита!

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > GoLenaStop 19 января 2017, 22:49

      Наверное, боятся брать наших - неуправляемые... Луческу не может работать с баранами, ведь он - не овчарка!

      1
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      ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > Par Mezan 19 января 2017, 22:54

      Не пинькай! Зенит неспеша спустится с горы, и с нашими барашками пере...т всё стадо !

      0
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 19 января 2017, 21:47

      Видать, хозяюшки деньги выделили на Руни, Месси и Рональдо, но в итоге хватило только на этих....Но отчитаться-то надо!

      -1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 января 2017, 21:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да хватит уже народные газпромовские деньги тратить, может пора из школы Зенита брать??? НАХРЕНА ВАМ ТОГДА МОЛОДЕЖЬ???

      -4
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > пряник929 19 января 2017, 22:18

      Согласен насчёт молодёжи!

      2
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      Рейтинг: +15

      wopelw > пряник929 19 января 2017, 23:20

      что вы всё цепляетесь к Газпрому?у тебя может быть проблемы с газом дома?купи себе Газпром и не вкладывай деньги никуда...

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