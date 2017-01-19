Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов: «Рассматриваем Кубок конфедераций как официальный турнир»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил презентацию логотипа Санкт-Петербурга к Евро-2020, где рассказал об амбициях команды на предстоящий Кубок конфедераций.

    «Профессия главного тренера подразумевает, что он должен думать о первом барьере. В данном случае это Кубок конфедераций. Мы хотим, чтобы сборная была конкурентоспособной на этом турнире и рассматриваем этот турнир не как товарищеский, а как официальный. Нужно сделать так, чтобы каждый болельщик сказал: «За эту команду я хочу болеть». И ребята знают, что надо делать», — заявил Черчесов.

    Кубок конфедераций пройдет с 17-го июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2017 13:21
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 19 января 2017, 14:21

      кто участвуе

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +212

      Kalida > спартак спартаков1 20 января 2017, 13:12

      Россия, Германия, Португалия, Мексика, Чили, Австралия, Новая Зеландия и победитель кубка африканских наций 2017

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +212

      Kalida > спартак спартаков1 20 января 2017, 13:14

      Россия в группе с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11