Черчесов: «Рассматриваем Кубок конфедераций как официальный турнир»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил презентацию логотипа Санкт-Петербурга к Евро-2020, где рассказал об амбициях команды на предстоящий Кубок конфедераций.

«Профессия главного тренера подразумевает, что он должен думать о первом барьере. В данном случае это Кубок конфедераций. Мы хотим, чтобы сборная была конкурентоспособной на этом турнире и рассматриваем этот турнир не как товарищеский, а как официальный. Нужно сделать так, чтобы каждый болельщик сказал: «За эту команду я хочу болеть». И ребята знают, что надо делать», — заявил Черчесов.

Кубок конфедераций пройдет с 17-го июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.