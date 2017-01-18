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    Мовсисян: «Многие говорят глупости о России, даже не побывав там»

    Нападающий «Реал Солт-Лейк» Юра Мовсисян верит в успех проведения чемпионата мира-2018 в России.

    «Я знаю русских, их характер. Они очень дружелюбны. Уверен, что чемпионат мира-2018 будет лучшим из всех предыдущих кубков мира. Там хотят доказать, что все не так уж плохо. Многие говорят глупости о России, сидя за компьютером или у экрана телевизора, даже ни разу не побывав там.

    На этом чемпионате мира будут играть многие мои друзья. Хочу, чтобы и Армения была представлена на этом турнире.

    Русские люди дружелюбны, они хотят быть лучшими во всем, они тратят деньги для достижения этой цели в футболе. Вероятно, это будет один из самых безопасных кубков мира», – приводит слова Мовсисяна ESPN.

    Напомним, до переезда в МЛС Мовсисян выступал в составе «Спартака».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2017 10:30
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 18 января 2017, 18:51

      Эх,Юра, многие говорят глупости живя в России)

      Надеюсь, Армения попадет на ЧМ. Хочется побольше дружелюбных государств именно на этом чм увидеть.. А не шакалов всяких, которые приедут в гости и будут еще недовольных из себя строить..

      1
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      Рейтинг: +42

      SPIDER1984 18 января 2017, 15:28

      Юра просто Мужик и этим всё и сказано

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 18 января 2017, 13:35

      Ну, Евро во Франции кое-что показал о дружелюбии русских.

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 18 января 2017, 12:50

      А многие говорят плохо даже побывав и поиграв в России! Просто Юра сам по себе нормальный мужик и он за спиной не будет обливать грязью, хоть и в Америке играет)

      4
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 18 января 2017, 11:34

      "- Кольцо врагом сжимается вокруг России.
      - Неверно. Кольцо врагов сжимается при виде России. " (по-моему команда КВН "Максимум")

      2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Добрый Бобер 18 января 2017, 13:18

      не, не максы))) Прима!))) Медведева спарадировали)))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 января 2017, 10:53

      52% россиян считают, что они окружены внешними и внутренними врагами.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > kykyi 21 января 2017, 19:11

      Но ведь это правда,или телевизор не смотришь?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Gullit 76 21 января 2017, 19:15

      Я и говорю, что правда.Так где же здесь дружелюбность?

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > kykyi 21 января 2017, 19:27

      Видимо в том что не смотря на это и проевляют дружелюбность.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Gullit 76 21 января 2017, 19:30

      Особенно здесь, на сайте "пусть только приедут, вот тут мы им и морды и набьем"

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > kykyi 21 января 2017, 19:41

      Почему бы и нет?Канадцы этим принципом(в хоккее) сто лет пользуются и им все только подражать мечтают.Надо держать свою достойную линию и пусть понимают как знают(насильно мил не будешь)

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Gullit 76 21 января 2017, 19:43

      Ну-ну.

      -1
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > Gullit 76 22 января 2017, 11:39

      Он, похоже, "Эхо Москвы" слушает.

      0
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