Мовсисян: «Многие говорят глупости о России, даже не побывав там»

Нападающий «Реал Солт-Лейк» Юра Мовсисян верит в успех проведения чемпионата мира-2018 в России.

«Я знаю русских, их характер. Они очень дружелюбны. Уверен, что чемпионат мира-2018 будет лучшим из всех предыдущих кубков мира. Там хотят доказать, что все не так уж плохо. Многие говорят глупости о России, сидя за компьютером или у экрана телевизора, даже ни разу не побывав там.

На этом чемпионате мира будут играть многие мои друзья. Хочу, чтобы и Армения была представлена на этом турнире.

Русские люди дружелюбны, они хотят быть лучшими во всем, они тратят деньги для достижения этой цели в футболе. Вероятно, это будет один из самых безопасных кубков мира», – приводит слова Мовсисяна ESPN.

Напомним, до переезда в МЛС Мовсисян выступал в составе «Спартака».