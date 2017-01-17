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    Форвард «Милана» может заменить Санчеса в «Арсенале»

    Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг может продолжить карьеру в АПЛ. Как сообщается, футболист входит в сферу интересов «Арсенала». В лондонском клубе считают, что 22-летний форвард может заменить Алексиса Санчеса, если последний решит сменить команду. Пока чилийский легионер «канониров» не продлил свой контракт. Рыночная стоимость Ньянга оценивается в 15 миллионов евро.

    В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Италии 17 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

    Плоды «примаВеры». Доннарумма, Ньянг и другие новые звезды «Милана»

    Источник: Mundodeportivo

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    17.01.2017 18:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 18 января 2017, 08:05

      Игроки совсем разноплановые.

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      Рейтинг: +111

      lisal 17 января 2017, 19:36

      Сомнительная замена!

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