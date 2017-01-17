Форвард «Милана» может заменить Санчеса в «Арсенале»

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг может продолжить карьеру в АПЛ. Как сообщается, футболист входит в сферу интересов «Арсенала». В лондонском клубе считают, что 22-летний форвард может заменить Алексиса Санчеса, если последний решит сменить команду. Пока чилийский легионер «канониров» не продлил свой контракт. Рыночная стоимость Ньянга оценивается в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Италии 17 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Плоды «примаВеры». Доннарумма, Ньянг и другие новые звезды «Милана»