«Ростов» поздравил Кириченко с юбилеем

Футболисты и персонал «Ростова» поздравили тренера команды Дмитрия Кириченко с 40-летием. Напомним, что сейчас ростовчане находятся на первом тренировочном сборе в ОАЭ.

«Коллектив футбольного клуба «Ростов» от всей души поздравляет вас с юбилеем! Ваша игра в нападении никого не оставляла равнодушным, а умение реализовать свой момент поражало воображение. Вы забили огромное количество голов, каждый из которых уникален.

Благодаря вашей работе в тренерском штабе, наш клуб добился исторического успеха, взяв серебро по итогам прошлого сезона и вышел в групповой этап Лиги чемпионов в этом сезоне, где наша команда выступила успешно и пробилась в плей-офф Лиги Европы, снова войдя в историю донского футбола! Желаем долгих и счастливых лет жизни, здоровья вашей семье и близким, надеемся разделить с радость от больших успехов на профессиональном поприще!» – гласит сообщение на официальном сайте клуба.

Напомним, что специалист работает в клубе из Ростова-на-Дону с 2014 года.