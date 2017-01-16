«Сток Сити» готов отпустить Кркича не менее чем за 13,7 миллиона

Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич выразил желание сменить клубную прописку нынешней зимой в случае поступления ему интересных предложений. 26-летний игрок не принимал участия в субботнем матче 21-го тура АПЛ против «Сандерленда» из-за легкого дискомфорта в бедре.

«Гончары» намерены заработать на продаже испанца как минимум 13,7 миллионов евро. При этом отмечается, что главный тренер «Стока» Марк Хьюз по-прежнему рассчитывает на футболиста и хочет убедить его не покидать команду. По информации источника, на форварда претендует «Мидлсбро».

В нынешнем розыгрыше АПЛ Кркич принял участие в 12-ти поединках, четырежды поразив ворота соперников.