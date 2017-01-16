Серия А. «Ювентус» потерпел поражение от «Фиорентины»

«Фиорентина» в матче 20-го тура чемпионата Италии в родных стенах взяла верх над «Ювентусом» – 2:1. На голы Николы Калинича и Милана Баделя гости смогли ответить лишь одним забитым мячом в исполнении Гонсало Игуаина.

Победа позволила команде из Флоренции набрать 30 очков и подняться на восьмую строчку в турнирной таблице. Туринский клуб с 45 баллами занимает первую строчку.

Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

Фиорентина – Ювентус – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Калинич, 37; 2:0 – Бадель, 54; 2:1 – Игуаин, 58.

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