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    Серия А. «Ювентус» потерпел поражение от «Фиорентины»

    «Фиорентина» в матче 20-го тура чемпионата Италии в родных стенах взяла верх над «Ювентусом» – 2:1. На голы Николы Калинича и Милана Баделя гости смогли ответить лишь одним забитым мячом в исполнении Гонсало Игуаина.

    Победа позволила команде из Флоренции набрать 30 очков и подняться на восьмую строчку в турнирной таблице. Туринский клуб с 45 баллами занимает первую строчку.

    Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

    Фиорентина – Ювентус – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Калинич, 37; 2:0 – Бадель, 54; 2:1 – Игуаин, 58.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2017 00:48
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 16 января 2017, 18:54

      Бывает

      0
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      Рейтинг: +19

      Kor Begemot 16 января 2017, 11:25

      фиалки коты в мешке) из сезона в сезон вначале чемпионата играют классно, потом сдуваются и выдают уверенную победу над грандом или слив условному Кьево

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 16 января 2017, 11:02

      пора было . Юве играет после 4 побед - 1 поражение

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 16 января 2017, 09:19

      ничего страшного.... в следующих турах заберут победы

      0
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 16 января 2017, 08:38

      Не проснулись после праздников.

      0
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      Рейтинг: +19

      Ювентини-Р.Баджо 16 января 2017, 01:50

      Баранка.......Жаль...... Не завидую Лацио в следующем туре.

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 16 января 2017, 01:19

      взял экспресс х2 ювентус и х2 реал!!! До этого не ставил 8 лет, решил сегодня поставить. ))))) так рамос ворота перепутал, а юве вообще спал!!!

      -2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 16 января 2017, 01:07

      Игра бестолково-ленивая. Остроты не было, голы -голимые. Спишем на холод и плохой газон...

      -1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 16 января 2017, 01:06

      Слишком грубо играли и в первом тайме судья несколько раз прощал фолы Фиорентины, которые тянули на жёлтую. Не говоря уже про первый гол, который был забит после опасной игры игрока Фиорентины

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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 16 января 2017, 01:00

      Интересная игра, слов нет. Фиалки заслужили победу!

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