Данни может сыграть в контрольных встречах «Зенита» на первом сборе

Хавбек «Зенита» Данни подчеркнул, что хотел бы принять участие в контрольных поединках, которые команде предстоит провести на первом зимнем сборе в Дубае. Португалец отметил, что такую возможность он обсудит с главным тренером Мирчей Луческу. Напомним, что 33-летний игрок недавно оправился от травмы крестообразных связок колена, полученной в апреле 2016 года.

«Могу сказать, что прямо сейчас я очень доволен. Из-за травмы я был вынужден пропустить семь месяцев и вот, наконец, могу работать наравне со всей командой. Это приятное ощущение. Конечно, я пока не могу утверждать, что готов на 100%, но буду продолжать набирать форму и двигаться к своей цели – полному восстановлению. Самое важное, что сейчас я хорошо себя чувствую. Колено в полном порядке, боль и легкий дискомфорт остались позади. Так что я рад вернуться в команду и тренироваться вместе со всеми.

Могут ли болельщики рассчитывать на мое появление в одном из товарищеских матчей? Думаю, что мы совсем скоро обсудим это с тренером. Надеюсь, что у меня будет возможность сыграть, потому что мне нужно игровое время, чтобы набрать форму к официальным матчам. Если я буду достаточно готов, тогда не исключено, что болельщики смогут увидеть меня в игре уже по ходу первого сбора», – сказал Данни.