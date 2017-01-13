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    Фернандес: «Витиньо – большой футболист»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился своим мнением о возвращении в команду из аренды бразильского нападающего Витиньо.

    Сам Фернандес, напомним, в минувшем году получил российское гражданство.

    «Поначалу у него не получилось в ЦСКА, но сейчас, уверен, все будет иначе. Витиньо – большой футболист. Я значительную часть времени провожу с ним рядом и чувствую, как он возмужал во всех аспектах – весел, позитивно настроен и полон желания проявить себя в ЦСКА», – рассказал Фернандес.

    Источник: Бобсоккер

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    13.01.2017 22:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 14 января 2017, 10:25

      пусть раскрывается на полную катушку!

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 14 января 2017, 09:19

      ждем проявления лидерских качеств от Витька)

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 января 2017, 08:03

      В апреле обратно поедет. Жаль, что некий Витиньо является предпочтением в ЦСКА по сравнению с отечественным Чаловым. Кричали тут по него и всё можно забыть.

      -1
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      Рейтинг: +459

      sour12 14 января 2017, 07:20

      а ни кто и не спорил что он талантливый и с хорошими задатками.....только он уехал по арендам, а муса будучи мне кажется мене талантливым, но более профессиональным и трудолюбивым пацаном уехал в англию.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 января 2017, 02:15

      Надеюсь пойдёт у него в этот раз

      1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 14 января 2017, 00:55

      На парня во второй части сезона много ставок...надеюсь действительно себя проявит

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 января 2017, 00:10

      Они хоть женаты?))) Чуствую как он возмужал :)) Пипец :)))

      -3
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