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Фернандес: «Витиньо – большой футболист»

13 января 2017, 22:34
7

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился своим мнением о возвращении в команду из аренды бразильского нападающего Витиньо.

Сам Фернандес, напомним, в минувшем году получил российское гражданство.

«Поначалу у него не получилось в ЦСКА, но сейчас, уверен, все будет иначе. Витиньо – большой футболист. Я значительную часть времени провожу с ним рядом и чувствую, как он возмужал во всех аспектах – весел, позитивно настроен и полон желания проявить себя в ЦСКА», – рассказал Фернандес.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио Витиньо
Комментарии (7)
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la verdad
1484341810
Они хоть женаты?))) Чуствую как он возмужал :)) Пипец :)))
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ProstoPolzovatel
1484344537
На парня во второй части сезона много ставок...надеюсь действительно себя проявит
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Nerlinger
1484349333
Надеюсь пойдёт у него в этот раз
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sour12
1484367628
а ни кто и не спорил что он талантливый и с хорошими задатками.....только он уехал по арендам, а муса будучи мне кажется мене талантливым, но более профессиональным и трудолюбивым пацаном уехал в англию.
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Фан666
1484370183
В апреле обратно поедет. Жаль, что некий Витиньо является предпочтением в ЦСКА по сравнению с отечественным Чаловым. Кричали тут по него и всё можно забыть.
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ПФК ЦСКА Моscow
1484374762
ждем проявления лидерских качеств от Витька)
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Cant Stop
1484378707
пусть раскрывается на полную катушку!
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