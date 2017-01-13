Фернандес: «Витиньо – большой футболист»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился своим мнением о возвращении в команду из аренды бразильского нападающего Витиньо.

Сам Фернандес, напомним, в минувшем году получил российское гражданство.

«Поначалу у него не получилось в ЦСКА, но сейчас, уверен, все будет иначе. Витиньо – большой футболист. Я значительную часть времени провожу с ним рядом и чувствую, как он возмужал во всех аспектах – весел, позитивно настроен и полон желания проявить себя в ЦСКА», – рассказал Фернандес.