Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орлов: «Петровский» – самый отстой, который только может быть»

    Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в радиоэфире резко высказался о нынешнем состоянии стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге.

    «Что такое «Петровский» с точки зрения условий и услуг для населения? Это ужасный стадион! Самый «отстой», который может быть. Моя жизнь прошла на этом стадионе – я играл там, комментировал, столько побед «Зенита»… Но он устарел, там абсолютно нет удобств», – высказался Орлов.

    Также Орлов прокомментировал решение ФИФА о расширении числа участников финальной стадии чемпионатов мира до 48 сборных, отъезд полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в Китай и переход Йоана Молло из «Крыльев Советов».

    Источник: YouTube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2017 19:06
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 14 января 2017, 14:19

      был об Орлове лучшего мнения. сам ты отстой, а стадион не самый плохой. был там разок, матч хороший был, правда, не законченный...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 13 января 2017, 23:24

      Да а новый назовите- Памятник корупции

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > Андрей 26 rus 14 января 2017, 09:24

      этот памятник еще надо достроить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 13 января 2017, 21:49

      "там абсолютно нет удобств" - не успел добежать до туалета?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -21

      cink urodov. > kotmyshka 13 января 2017, 21:51

      Ага,на поросёнка написал говорят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 13 января 2017, 21:19

      Опять всё перепутал. Отстой ещё не построили.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик 13 января 2017, 21:14

      все закончился орлов-комментатор

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +889

      Krics 13 января 2017, 21:04

      Орлов -отстой, как коментатор-отстой, позор ТВ, ты бесплатно работаешь, чтоб судить других?

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 13 января 2017, 21:03

      Несолидно. Можно сказать родной стадион, на котором он стал комментатором, облил грязью. Сам ты полнейший отстой!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 января 2017, 20:52

      Ну Гена... Взял, и облил дерьмом любимый стадион. Да, старенький стадиончик, но можно было по-тактичнее. А вот Орлов точно отстой

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > APchelov 13 января 2017, 22:32

      Ну если болельщик Зенита так про него пишет, значит это уже край. И ведь действительно заносит на старости лет. Пора ему на пенсию

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 13 января 2017, 20:04

      Ему бы с Кличко работать вместе...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 13 января 2017, 19:35

      Пора ему в президенты баллотироваться...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11