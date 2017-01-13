Орлов: «Петровский» – самый отстой, который только может быть»

был об Орлове лучшего мнения. сам ты отстой, а стадион не самый плохой. был там разок, матч хороший был, правда, не законченный...
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в радиоэфире резко высказался о нынешнем состоянии стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге.
«Что такое «Петровский» с точки зрения условий и услуг для населения? Это ужасный стадион! Самый «отстой», который может быть. Моя жизнь прошла на этом стадионе – я играл там, комментировал, столько побед «Зенита»… Но он устарел, там абсолютно нет удобств», – высказался Орлов.
Также Орлов прокомментировал решение ФИФА о расширении числа участников финальной стадии чемпионатов мира до 48 сборных, отъезд полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в Китай и переход Йоана Молло из «Крыльев Советов».