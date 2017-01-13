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  • Орлов: «Петровский» – самый отстой, который только может быть»

Орлов: «Петровский» – самый отстой, который только может быть»

13 января 2017, 19:06
14

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в радиоэфире резко высказался о нынешнем состоянии стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге.

«Что такое «Петровский» с точки зрения условий и услуг для населения? Это ужасный стадион! Самый «отстой», который может быть. Моя жизнь прошла на этом стадионе – я играл там, комментировал, столько побед «Зенита»… Но он устарел, там абсолютно нет удобств», – высказался Орлов.

Также Орлов прокомментировал решение ФИФА о расширении числа участников финальной стадии чемпионатов мира до 48 сборных, отъезд полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в Китай и переход Йоана Молло из «Крыльев Советов».

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Зенит Молло Йоан Витсель Аксель Орлов Геннадий
Комментарии (14)
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zico2205
1484325338
Пора ему в президенты баллотироваться...
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WhiteEgon
1484327040
Ему бы с Кличко работать вместе...
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APchelov
1484329920
Ну Гена... Взял, и облил дерьмом любимый стадион. Да, старенький стадиончик, но можно было по-тактичнее. А вот Орлов точно отстой
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polt
1484330632
Несолидно. Можно сказать родной стадион, на котором он стал комментатором, облил грязью. Сам ты полнейший отстой!!!
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Krics
1484330670
Орлов -отстой, как коментатор-отстой, позор ТВ, ты бесплатно работаешь, чтоб судить других?
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волчарик
1484331243
все закончился орлов-комментатор
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Tostao
1484331583
Опять всё перепутал. Отстой ещё не построили.
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kotmyshka
1484333392
"там абсолютно нет удобств" - не успел добежать до туалета?
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Андрей 26 rus
1484339045
Да а новый назовите- Памятник корупции
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Diesel133
1484392765
был об Орлове лучшего мнения. сам ты отстой, а стадион не самый плохой. был там разок, матч хороший был, правда, не законченный...
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