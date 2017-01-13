Орлов: «Петровский» – самый отстой, который только может быть»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в радиоэфире резко высказался о нынешнем состоянии стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге.

«Что такое «Петровский» с точки зрения условий и услуг для населения? Это ужасный стадион! Самый «отстой», который может быть. Моя жизнь прошла на этом стадионе – я играл там, комментировал, столько побед «Зенита»… Но он устарел, там абсолютно нет удобств», – высказался Орлов.

Также Орлов прокомментировал решение ФИФА о расширении числа участников финальной стадии чемпионатов мира до 48 сборных, отъезд полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в Китай и переход Йоана Молло из «Крыльев Советов».