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    Засеев: «С приходом Гончаренко у нас в головах кое-что поменялось»

    Капитан «Уфы» Азамат Засеев рассказал о знакомстве команды с новым главным тренером Сергеем Семаком.

    «В первый день после отпуска, когда был медосмотр, перед отправлением в клинику мы собрались в отеле. Просто познакомились и немного пообщались. Времени почти не было. Думаю, на сборах уже поближе познакомимся. Наверное, будут и личные беседы, это все-таки не одного дня дело. Но в целом после знакомства с таким человеком впечатления самые положительные.

    С приходом Гончаренко у нас в головах кое-что поменялось. С первого тура даже не было таких мыслей, что главное не вылететь. Мы просто двигались от матча к матчу и набирались уверенности в своих силах. С каждой новой победой этой уверенности становилось все больше и больше.

    Да и сейчас, когда на смену Гончаренко пришел Семак, мы не думаем о том, что у нас уже есть определенный запас очков, который гарантирует сохранение прописки в элите. Мы просто готовимся к каждой игре и хотим побеждать. Любой футболист хочет забраться повыше в турнирной таблице со своей командой, и сейчас у нас есть такая возможность», – сказал Засеев.

    После 17 туров «Уфа» занимает восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 25 очков.

    Источник: Известия

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    13.01.2017 06:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 13 января 2017, 07:23

      пипец игрок)))

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