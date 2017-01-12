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    ЦСКА в марте намерен начать переговоры по продлению контракта с Милановым

    ЦСКА намерен удержать в команде полузащитника Георгия Миланова. Как отметил агент футболиста Мирчо Димитров, стороны собираются в марте начать переговоры по продлению контракта.

    «Я сообщил ЦСКА об интересе к Миланову со стороны клубов из Европы, а также о том, что сам игрок хочет остаться в ЦСКА. Олег Яровинский (начальник селекционного отдела армейцев) заверил меня, что и клуб хочет сохранить Миланова. Мы договорились, что сядем за стол переговоров в марте. Пока же мы лишь уведомили друг друга о намерениях. Даже не обсуждали, на какой срок будет продлено соглашение», – заявил Димитров.

    Источник: Р-Спорт

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    12.01.2017 17:56
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