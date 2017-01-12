Арустамян сообщил, что переговоры по переходу Самедова в «Спартак» зашли в тупик

Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян прокомментировал возможный переход полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в «Спартак». Ранее сообщалось, что тренерский штаб железнодорожников дал четко понять о нежелании видеть футболиста в составе команды.

«Важно понять: дело не сдвинется без диалога между сторонами с участием самого футболиста. Сейчас ситуация тупиковая. Семин четко дал понять, что на Самедова не рассчитывает, но пока зарплата Самедова на балансе «Локомотива». Так что если «Спартак» выходит из переговоров, то ничего не теряет. Теряет «Локомотив», причем уже сейчас: каждый месяц Самедову надо платить. Да, клуб хочет максимально выгодно его продать, желательно — за пять миллионов евро. Но сейчас «Спартак» не собирается расставаться с такой суммой», – заявил Арустамян.