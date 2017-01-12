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  • Арустамян сообщил, что переговоры по переходу Самедова в «Спартак» зашли в тупик

Арустамян сообщил, что переговоры по переходу Самедова в «Спартак» зашли в тупик

12 января 2017, 13:38
6

Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян прокомментировал возможный переход полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в «Спартак». Ранее сообщалось, что тренерский штаб железнодорожников дал четко понять о нежелании видеть футболиста в составе команды.

«Важно понять: дело не сдвинется без диалога между сторонами с участием самого футболиста. Сейчас ситуация тупиковая. Семин четко дал понять, что на Самедова не рассчитывает, но пока зарплата Самедова на балансе «Локомотива». Так что если «Спартак» выходит из переговоров, то ничего не теряет. Теряет «Локомотив», причем уже сейчас: каждый месяц Самедову надо платить. Да, клуб хочет максимально выгодно его продать, желательно — за пять миллионов евро. Но сейчас «Спартак» не собирается расставаться с такой суммой», – заявил Арустамян.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр Арустамян Нобель
Комментарии (6)
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Alex3920486
1484220809
Пролетел...
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Chicha
1484223514
Жалко Самедова, значить пора завязывать с футболом.
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Ali77
1484229120
Зато поляну накрыл перед уходом с поезда)) неудобно как получилось)
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Tostao
1484230399
Такое впечатление, что этот перпетуум-Нобель во время переговоров различных клубов, всё время где-то прячется: то под столом, то за занавеской ... и подслушивает, подслушивает...
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