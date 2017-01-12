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    Арустамян сообщил, что переговоры по переходу Самедова в «Спартак» зашли в тупик

    Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян прокомментировал возможный переход полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в «Спартак». Ранее сообщалось, что тренерский штаб железнодорожников дал четко понять о нежелании видеть футболиста в составе команды.

    «Важно понять: дело не сдвинется без диалога между сторонами с участием самого футболиста. Сейчас ситуация тупиковая. Семин четко дал понять, что на Самедова не рассчитывает, но пока зарплата Самедова на балансе «Локомотива». Так что если «Спартак» выходит из переговоров, то ничего не теряет. Теряет «Локомотив», причем уже сейчас: каждый месяц Самедову надо платить. Да, клуб хочет максимально выгодно его продать, желательно — за пять миллионов евро. Но сейчас «Спартак» не собирается расставаться с такой суммой», – заявил Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.01.2017 13:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 12 января 2017, 17:13

      Такое впечатление, что этот перпетуум-Нобель во время переговоров различных клубов, всё время где-то прячется: то под столом, то за занавеской ... и подслушивает, подслушивает...

      1
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      Рейтинг: +157

      Ali77 12 января 2017, 16:52

      Зато поляну накрыл перед уходом с поезда)) неудобно как получилось)

      0
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      ...
      Рейтинг: +293

      VVK13 > Ali77 12 января 2017, 17:59

      так он только по факту в локо, а так он стол накрыл играть не собирается да и Семину он не нужен, так что по сути он ушел с локо

      0
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      Рейтинг: +135

      Chicha 12 января 2017, 15:18

      Жалко Самедова, значить пора завязывать с футболом.

      -1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 12 января 2017, 14:33

      Пролетел...

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