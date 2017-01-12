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    «Тондела» заявила, что «Зениту» придется с ними считаться при трансфере Лысцова

    В «Тонделе» прокомментировали информацию о заинтересованности «Зенита» в защитнике Виталии Лысцове. Футболист выступает за португальский клуб на правах аренды, а по контракту принадлежит «Бенфике».

    «У нас нет информации об интересе «Зенита». Что же касается арендного соглашения, мы не можем разглашать его условия. Но в любом случае готовы заявить, что Виталий арендован до июня 2017 года. Поэтому если «Зенит» действительно проявит интерес, то с «Тонделой» придется считаться, а не игнорировать», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.01.2017 12:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 13 января 2017, 11:03

      Ага сейчас прям посчитались..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 12 января 2017, 19:52

      С какой то там Тонделой считаться не станут

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 января 2017, 13:39

      Даааа...жаль, что наши игроки не горят желанием выступать в Европе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 12 января 2017, 12:34

      Сборная России осталась на 56-м месте в рейтинге ФИФА .......

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > sergun-kuk 12 января 2017, 21:13

      И к чему ты это тут написал ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > sergun-kuk 12 января 2017, 21:25

      Ушло поколение игроков Зенита. И теперь мы видим на что способны москвичи.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 12 января 2017, 12:18

      Если захотят купят по-любому)

      2
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