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    Лам одобрил переход Бадштубера в «Шальке»

    Капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам считает, что переход защитника Хольгера Бадштубера в «Шальке» на правах аренды пойдет футболисту на пользу.

    «Самое важное для него сейчас то, что он получит регулярную игровую практику. После долгого отсутствия на поле он вновь сможет войти в игровой ритм. Лично мне прекрасно известно о том, на что способен Хольгер. Летом посмотрим, как будут развиваться события», – сказал немец.

    Напомним, что соглашение Бадштубера с «Шальке» рассчитано до конца текущего сезона.

    Источник: Bild

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    12.01.2017 07:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 12 января 2017, 10:16

      Жаль, конечно, что уходит Бад. Но по мне, лишь бы без тяжёлых травм в дальнейшем.

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