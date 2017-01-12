Лам одобрил переход Бадштубера в «Шальке»

Капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам считает, что переход защитника Хольгера Бадштубера в «Шальке» на правах аренды пойдет футболисту на пользу.

«Самое важное для него сейчас то, что он получит регулярную игровую практику. После долгого отсутствия на поле он вновь сможет войти в игровой ритм. Лично мне прекрасно известно о том, на что способен Хольгер. Летом посмотрим, как будут развиваться события», – сказал немец.

Напомним, что соглашение Бадштубера с «Шальке» рассчитано до конца текущего сезона.