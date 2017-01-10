Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шляхтин: «Зарплата Молло в «Зените» будет в 2,5 раза больше, чем в «Крыльях Советов». От такого не отказываются»

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал, что экс-хавбек команды Йоан Молло, перешедший сегодня в «Зенит», сам хотел покинуть самарцев. По его словам, петербургский клуб предложил ему зарплату в два с половиной раза больше.

    «Я не скажу, что Молло был лидером «Крыльев Советов», он был одним из ведущих игроков, ключевым игроком, но не лидером. Безусловно, мы будем искать ему замену, у нас уже есть определенные наработки. Мы занялись этим вопросом еще в декабре, когда поняли, что Молло уйдет.

    Молло сам хотел перейти в другой клуб. К тому же он у нас получал 600 тысяч евро в год, а «Зенит» будет платить ему 1,5 миллиона. Ну кто откажется от суммы почти в три раза больше?

    Стоимость трансфера? Я не могу назвать точных цифр. У Молло была прописана опция выкупа в контракте, он мог сам уйти за определенную сумму», – сказал Шляхтин.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.01.2017 23:41
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 11 января 2017, 15:00

      врёте, суки продажные!!!!
      есть футболисты, которые не только в карман смотрят, но и на поле тоже!!!
      Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес ответил отказом на предложение китайского клуба «Хэбэй Чайна Форчун» о переходе. Заинтересованность в его услугах лично подтвердил главный тренер китайцев Мануэль Пеллегрини. Годовая зарплата Родригеса в Мадриде составляет около 5 миллионов евро, в Китае он мог зарабатывать 30 миллионов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 11 января 2017, 12:40

      Кто нибудь у нас вообще отказывался от повышения зарплаты???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 11 января 2017, 01:19

      пиздит в Зените щас будет получать 2 ляма! И в Кс он больше получал нахер пиздеть то щас смысл не понимаю они знали что он уйдёт ещё в декабре но болельщиков ставят перед фактом он не поехал на сбор он проходит мед обследование в Зените!!! За то интервью берут нет предложений не было всё нормально Молло в кс чики пуки однако ЗДРАВСТВУЙТЕ!...................

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +889

      Krics 10 января 2017, 23:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Главное на сколько подорожает газ для народа, а зарплата пох.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 10 января 2017, 23:51

      Да пох всем сколько он получает, если будет играть полезно. А вот з.п. Юсупова и Кокорина вызывают вопросы))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > gosproektikabinet 11 января 2017, 12:44

      Ну ты то знатный интелектуал, даже хз из какого места. Зарегался что бы штамповать негативные посты, ни одной вменяемый мысли от тебя.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11