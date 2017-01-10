Шляхтин: «Зарплата Молло в «Зените» будет в 2,5 раза больше, чем в «Крыльях Советов». От такого не отказываются»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал, что экс-хавбек команды Йоан Молло, перешедший сегодня в «Зенит», сам хотел покинуть самарцев. По его словам, петербургский клуб предложил ему зарплату в два с половиной раза больше.

«Я не скажу, что Молло был лидером «Крыльев Советов», он был одним из ведущих игроков, ключевым игроком, но не лидером. Безусловно, мы будем искать ему замену, у нас уже есть определенные наработки. Мы занялись этим вопросом еще в декабре, когда поняли, что Молло уйдет.

Молло сам хотел перейти в другой клуб. К тому же он у нас получал 600 тысяч евро в год, а «Зенит» будет платить ему 1,5 миллиона. Ну кто откажется от суммы почти в три раза больше?

Стоимость трансфера? Я не могу назвать точных цифр. У Молло была прописана опция выкупа в контракте, он мог сам уйти за определенную сумму», – сказал Шляхтин.