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  • Шляхтин: «Зарплата Молло в «Зените» будет в 2,5 раза больше, чем в «Крыльях Советов». От такого не отказываются»

Шляхтин: «Зарплата Молло в «Зените» будет в 2,5 раза больше, чем в «Крыльях Советов». От такого не отказываются»

10 января 2017, 23:41
6

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал, что экс-хавбек команды Йоан Молло, перешедший сегодня в «Зенит», сам хотел покинуть самарцев. По его словам, петербургский клуб предложил ему зарплату в два с половиной раза больше.

«Я не скажу, что Молло был лидером «Крыльев Советов», он был одним из ведущих игроков, ключевым игроком, но не лидером. Безусловно, мы будем искать ему замену, у нас уже есть определенные наработки. Мы занялись этим вопросом еще в декабре, когда поняли, что Молло уйдет.

Молло сам хотел перейти в другой клуб. К тому же он у нас получал 600 тысяч евро в год, а «Зенит» будет платить ему 1,5 миллиона. Ну кто откажется от суммы почти в три раза больше?

Стоимость трансфера? Я не могу назвать точных цифр. У Молло была прописана опция выкупа в контракте, он мог сам уйти за определенную сумму», – сказал Шляхтин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Молло Йоан
Комментарии (6)
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Nevsky_RU
1484081512
Да пох всем сколько он получает, если будет играть полезно. А вот з.п. Юсупова и Кокорина вызывают вопросы))
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Krics
1484081742
Главное на сколько подорожает газ для народа, а зарплата пох.
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h3LL1k
1484086756
пиздит в Зените щас будет получать 2 ляма! И в Кс он больше получал нахер пиздеть то щас смысл не понимаю они знали что он уйдёт ещё в декабре но болельщиков ставят перед фактом он не поехал на сбор он проходит мед обследование в Зените!!! За то интервью берут нет предложений не было всё нормально Молло в кс чики пуки однако ЗДРАВСТВУЙТЕ!...................
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skorikov.sn
1484127603
Кто нибудь у нас вообще отказывался от повышения зарплаты???
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семёнычев
1484136019
врёте, суки продажные!!!! есть футболисты, которые не только в карман смотрят, но и на поле тоже!!! Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес ответил отказом на предложение китайского клуба «Хэбэй Чайна Форчун» о переходе. Заинтересованность в его услугах лично подтвердил главный тренер китайцев Мануэль Пеллегрини. Годовая зарплата Родригеса в Мадриде составляет около 5 миллионов евро, в Китае он мог зарабатывать 30 миллионов.
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