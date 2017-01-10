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    «Спартак» заинтересован в услугах Варди

    «Спартак» рассматривает возможность приобретения нападающего «Лестера» Джейми Варди. По информации источника, красно-белые находятся в поиске потенциальной замены хавбеку Квинси Промесу, который, вполне возможно, сменит клубную прописку ближайшим летом. Сообщается, что в случае неудачного выступления «лис» в нынешнем чемпионате Англии 30-летний форвард может захотеть сменить команду.

    В текущем розыгрыше АПЛ Варди записал на свой счет пять голов и две результативные передачи в 17-ти встречах.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.01.2017 21:36
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +9

      Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12 12 января 2017, 20:46

      а хо-хо не хо-хо?!
      а ну убрали свои пятачки от Варди!!!
      иж расхрюкались)))

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM 11 января 2017, 12:52

      Угу, а также Спартак заинтересован в услугах Месси, Рональды, Ибрагимовича и еще пары-тройки сотен игроков, которые в Спартак никогда не пойдут.
      Совсем желтая спортивная пресса стала...

      -1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 11 января 2017, 12:46

      Да

      0
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      Рейтинг: +36

      Bisikleta 11 января 2017, 11:53

      Советский спорт думает о чем пишет?))) какой Варди?)

      0
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      Рейтинг: +57

      Mr.Hamster 11 января 2017, 07:28

      Статью надо было озаглавить словами: КРЯ-КРЯ

      0
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      Рейтинг: +9

      Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12 > Mr.Hamster 12 января 2017, 20:47

      и хрю-хрю)))))))))

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      Рейтинг: +57

      Mr.Hamster > Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12 14 января 2017, 20:07

      главное, что не пук-пук)))))

      0
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 11 января 2017, 02:06

      насмешили новостью

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 января 2017, 01:26

      На замену Промесу если и брать кого, то явно не уступающих ему в таланте и помоложе... Кандидатуры Луана и Тилеманса здесь выглядят буквально самыми идеальными...
      P.S. А что по Варди - полный бред!

      2
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 11 января 2017, 01:22

      Это уже какой то зашквар:D

      2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 11 января 2017, 00:34

      этот трансфер не нужен Спартаку и тем более Лестеру, кто такую ерунду придумал интересно...

      1
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 11 января 2017, 00:17

      посмотрите налево на колонки - сплошные сплетни

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