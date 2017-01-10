«Спартак» заинтересован в услугах Варди

«Спартак» рассматривает возможность приобретения нападающего «Лестера» Джейми Варди. По информации источника, красно-белые находятся в поиске потенциальной замены хавбеку Квинси Промесу, который, вполне возможно, сменит клубную прописку ближайшим летом. Сообщается, что в случае неудачного выступления «лис» в нынешнем чемпионате Англии 30-летний форвард может захотеть сменить команду.

В текущем розыгрыше АПЛ Варди записал на свой счет пять голов и две результативные передачи в 17-ти встречах.