Молло: «Я приехал в Россию с желанием упорно работать и расти»

Хавбек «Зенита» Йоан Молло, перешедший сегодня в питерский клуб из «Крыльев Советов», заявил, что приоритетным вариантом для него было продолжение карьеры в России, несмотря на предложения из-за границы. Контракт француза с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2020 года.

– У вас были другие варианты продолжения карьеры, в том числе за пределами России?

– Конечно, но не вижу смысла теперь о них говорить.

– Выбрав «Зенит», вы предпочли остаться в российском чемпионате?

– Так это и было моей целью. Я приехал в Россию с желанием упорно работать и расти.

– И не думали о возвращении во Францию?

– Нет. Я целеустремленный человек. Поставил себе задачу и не бросаю ее на полдороге. Работал – вот и получил вознаграждение за свой труд.

– Ваша цель – выиграть что-то в России?

– Да. Она стояла с первого дня, и я от нее не отказываюсь.