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    Молло: «Я приехал в Россию с желанием упорно работать и расти»

    Хавбек «Зенита» Йоан Молло, перешедший сегодня в питерский клуб из «Крыльев Советов», заявил, что приоритетным вариантом для него было продолжение карьеры в России, несмотря на предложения из-за границы. Контракт француза с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2020 года.

    – У вас были другие варианты продолжения карьеры, в том числе за пределами России?

    – Конечно, но не вижу смысла теперь о них говорить.

    – Выбрав «Зенит», вы предпочли остаться в российском чемпионате?

    – Так это и было моей целью. Я приехал в Россию с желанием упорно работать и расти.

    – И не думали о возвращении во Францию?

    – Нет. Я целеустремленный человек. Поставил себе задачу и не бросаю ее на полдороге. Работал – вот и получил вознаграждение за свой труд.

    – Ваша цель – выиграть что-то в России?

    – Да. Она стояла с первого дня, и я от нее не отказываюсь.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.01.2017 20:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 10 января 2017, 23:39

      Фрик какой то))

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 января 2017, 21:25

      По-любому медаль в конце года получит. Во Франции то ему точно ничего не выиграть

      1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 10 января 2017, 20:31

      Ну что ж, пробуй...у нового клуба все возможности сделать тебя победителем есть, главное сам не подкачай!

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