Молло: «Я приехал в Россию с желанием упорно работать и расти»

Хавбек «Зенита» Йоан Молло, перешедший сегодня в питерский клуб из «Крыльев Советов», заявил, что приоритетным вариантом для него было продолжение карьеры в России, несмотря на предложения из-за границы. Контракт француза с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2020 года.
– У вас были другие варианты продолжения карьеры, в том числе за пределами России?
– Конечно, но не вижу смысла теперь о них говорить.
– Выбрав «Зенит», вы предпочли остаться в российском чемпионате?
– Так это и было моей целью. Я приехал в Россию с желанием упорно работать и расти.
– И не думали о возвращении во Францию?
– Нет. Я целеустремленный человек. Поставил себе задачу и не бросаю ее на полдороге. Работал – вот и получил вознаграждение за свой труд.
– Ваша цель – выиграть что-то в России?
– Да. Она стояла с первого дня, и я от нее не отказываюсь.