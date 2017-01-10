Семак собирался на стажировку в «Баварию»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак признал присутствие у себя волнения на новом месте работы. Специалист также отметил, что был близок к стажировке в «Баварии».

«Волнение, безусловно, есть. Как и в любом новом деле. Но начинаешь работать, и о волнении забываешь. Прилагаешь все усилия, чтобы добиться максимума. Не хочу загадывать и говорить о долгой перспективе. На данный момент мы прикидываем, как заменить игроков, которые «Уфу» покинули.

Благодаря Луческу была договоренность с Карло Анчелотти – должен был ехать на зимние сборы «Баварии». Пришлось отменить. Так что буду набивать шишки сам, без подсказок», – заявил Семак.