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    Семак собирался на стажировку в «Баварию»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак признал присутствие у себя волнения на новом месте работы. Специалист также отметил, что был близок к стажировке в «Баварии».

    «Волнение, безусловно, есть. Как и в любом новом деле. Но начинаешь работать, и о волнении забываешь. Прилагаешь все усилия, чтобы добиться максимума. Не хочу загадывать и говорить о долгой перспективе. На данный момент мы прикидываем, как заменить игроков, которые «Уфу» покинули.

    Благодаря Луческу была договоренность с Карло Анчелотти – должен был ехать на зимние сборы «Баварии». Пришлось отменить. Так что буду набивать шишки сам, без подсказок», – заявил Семак.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.01.2017 18:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 10 января 2017, 20:33

      Ничего, Гончаренко даже будучи главным тренером ездил...так что всё ещё впереди! Главное - привыкни руководить командой как главный тренер, а с опытом и знаниями у тебя проблем и так нет)

      0
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      Рейтинг: +37

      Cheapnick 10 января 2017, 19:58

      Да ну, мне кажется у Семака есть все шансы... Вроде не глупый...Удачи ему!

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      Рейтинг: +988

      опус 2 10 января 2017, 19:27

      Когда он говорит ,что шишки буду набивать сам,без подсказок,мне за Уфу страшно становится !

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