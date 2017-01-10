Молло намерен выучить русский язык

Йоан Молло отметил, что пока не знает свою игровую роль в «Зените». Питерский клуб сегодня подписал с французом контракт сроком на 3,5 года. Футболист заявил и о твердом желании выучить русский язык.

«Думаю, что назвать место, где я предпочитаю играть, будет ошибкой. Я буду играть там, где будет требовать тренер и команда. Я люблю как можно чаще быть с мячом. Все зависит от того, какой стиль игры будет ставить тренер – использовать больше мою скорость или контроль мяча. Когда я был в «Крыльях» и мы играли в пять защитников, я больше использовал свою технику. И с новым тренером я использовал все свои сильные качества.

Я хочу говорить по-русски, поскольку это очень важно для меня. Каждый день я стараюсь узнавать что-то новое, но дается это нелегко. Наверное, жителям России понравится, если я буду говорить на вашем языке. Выбрал ли я себе игровой номер? Да, 24», – заявил Молло.