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    Молло намерен выучить русский язык

    Йоан Молло отметил, что пока не знает свою игровую роль в «Зените». Питерский клуб сегодня подписал с французом контракт сроком на 3,5 года. Футболист заявил и о твердом желании выучить русский язык.

    «Думаю, что назвать место, где я предпочитаю играть, будет ошибкой. Я буду играть там, где будет требовать тренер и команда. Я люблю как можно чаще быть с мячом. Все зависит от того, какой стиль игры будет ставить тренер – использовать больше мою скорость или контроль мяча. Когда я был в «Крыльях» и мы играли в пять защитников, я больше использовал свою технику. И с новым тренером я использовал все свои сильные качества.

    Я хочу говорить по-русски, поскольку это очень важно для меня. Каждый день я стараюсь узнавать что-то новое, но дается это нелегко. Наверное, жителям России понравится, если я буду говорить на вашем языке. Выбрал ли я себе игровой номер? Да, 24», – заявил Молло.

    Источник: ФК «Зенит»

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    10.01.2017 17:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 10 января 2017, 23:34

      Такое впечатление, что кроме Эрнани, Луческу вообще не при делах в плане трансферов

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 января 2017, 21:33

      За два года в России не выучил а теперь пиздит что за деньги выучит, сукец какой

      0
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      Рейтинг: +37

      Cheapnick 10 января 2017, 20:01

      Все они так начинают, а потом и слова связать не могут...

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 10 января 2017, 17:35

      Удачи Йоан!!!

      2
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